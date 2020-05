The Lancet: la cloroquina no es eficaz contra el coronavirus covid-19

La prestigiosa revista The Lancet acaba de publicar un amplio estudio y descarta que la cloroquina y la hidroxicloroquina sean eficaces contra el nuevo coronavirus y subrayó que ambos medicamentos aumentan incluso el riesgo de morir. El estudio llevado a cabo contó con la participación de casi 100.000 enfermos de la COVID-19. Hace unos días el presidente norteamericano Donald Trump confió que utilizaba la hidroxicloroquina como medida de prevención. Así también en Brasil, muchos médicos tratan a pacientes con estas dos moléculas. Desde el inicio de esta pandemia, mucho se ha hablado de estas dos substancias.

Anuncios Lee mas

La cloroquina y la hidroxicloroquina de nuevo en los medios, pero esta vez por el estudio publicado por The Lancet.

La hidroxicloroquina se usa normalmente para tratar afecciones como la artritis, mientras que la cloroquina es un antipalúdico.

Hace unos días el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que utilizaba la hidroxicloroquina como medida de prevención contra la COVID-19, mientras el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro recomienda las dos para tratar a pacientes con síntomas leves del nuevo coronavirus.

Este nuevo estudio podría frenar aún más el entusiasmo que durante semanas han mostrado algunos médicos como el profesor Raoult en Francia y otras personas de la galaxia médica por estas dos substancias.

Los autores del estudio publicado el viernes en la revista científica The Lancet subrayaron que ambos medicamentos no tenían ningún efecto en pacientes hospitalizados con la COVID-19.

A partir de los datos de 96.000 pacientes en centenares de hospitales, concluyeron que administrarlos aumentaba el riesgo de morir.

Para ello, compararon los resultados de cuatro grupos: quienes fueron tratados solo con hidroxicloroquina, solo con cloroquina y dos grupos que recibieron uno de los dos combinado con antibióticos.

También había un grupo de control de pacientes que no recibieron ninguno de estos tratamientos. Al final del estudio, 9% de estos murieron.

Entre quienes fueron tratados solo con hidroxicloroquina y cloroquina, murieron respectivamente 18% y 16,4%.

Con antibióticos, fallecieron 22,8% de los que recibieron cloroquina y 23,8% de los que tomaron hidroxicloroquina.

A partir de estos datos, los autores del estudio estimaron que con estos medicamentos los pacientes tenían un 45% más riesgo de morir que quienes sufrían ya algunas patologías

"El tratamiento con la cloroquina o la hidroxicloroquina no beneficia a los pacientes con COVID-19", dijo Mandeep Mehra, autor principal del estudio y director ejecutivo del Brigham and Women's Hospital Center for Advanced Heart Disease, en Boston.

"Al contrario, nuestra constatación sugiere que puede estar asociado a un mayor riesgo de problemas cardíacos graves y a un mayor riesgo de muerte", manifestó.

Varios estudios anteriores ya habían destacado la ausencia de beneficios de la hidroxicloroquina y sus posibles riesgos.

Trump defiende la hidroxicloroquina pese a que la propia agencia gubernamental FDA desaconseja su toma para la COVID-19.

Gran Bretaña pasó por su parte un pedido de este medicamento por valor de 42 millones de dólares.

Stephen Griffin, profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Leeds que no participó en el estudio publicado en The Lancet, estimó que estos resultados "pueden ser cruciales para la terapia de la COVID-19".

"Indican que estos medicamentos no deben usarse al margen de un ensayo clínico, que permite vigilar a los pacientes en caso de complicaciones", afirmó Griffin.

(Con la AFP)

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo