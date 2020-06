Sobreviviendo al desconfinamiento: forjando una nueva relación con los alimentos

Estar en casa ha puesto en tela de juicio cómo nos alimentamos y nuestro ritmo de vida. La hora de la comida en confinamiento, y una vez fuera, no es solo cosa de llenar un plato.

Nos guste o no, el confinamiento nos mandó a la cocina. Ahora que se perfila un desconfinamiento total para algunos y parcial para otros, mucho de lo que se ha aprendido en las cacerolas ha adquirido un nuevo significado.

Paola Andino cambió radicalmente su manera de alimentarse: “Decidí quitar azúcares y carbohidratos. Solamente ingiero grasas saludables, proteínas y verduras”. Hace no mucho, esto hubiera sido imposible ya que su “estilo de vida consistía en comer todos los días en la calle y a horas que no debía” por el trabajo.

“La cuarentena permite comer a las horas indicadas”

Su padre, Humberto Andino, también hace un balance positivo de esta cuarentena y resalta la importancia de “comer a las horas indicadas” lo que incluye “la hora del café con pan” a media tarde. “Como ya no andas en la calle, tu salud está mejor, ya no tienes malestar estomacal”, cuenta a RFI.

“Lo único malo es que te vuelves sedentario y eso te premia con unas libritas de más”, agrega. Paola Andino, al contrario, se felicita de las libras que se desvanecieron.

Valeria Arguello por su parte cuenta que este periodo le ha servido “para perfeccionar sus habilidades gastronómicas”. ”De hecho, creo que no me había alimentado tan bien en los últimos diez años, respetando casi pautas de nutricionista”, dice, agregando que cocinar ha sido como una diversión.

Entre cocina pública y cocina privada

Este reencuentro con los alimentos y con otro ritmo es lo que la filósofa Valeria Campos Salvaterra llama “la incorporación del espacio público al privado”. La comida es el objeto de su investigación.

“La cocina del espacio privado era un espacio muy transparente, poco interesante. En general la gente cocina rápido, a veces se sienta en la mesa con la familia, a veces no, por el apuro. Otra cocina era la del espacio público, la de restaurante que es en el fondo más cuidada y llama la atención”, precisa a RFI.

"Uno veía los programas de los chefs, pero no cocinaba"

“Estamos tratando a la fuerza de recrear este espacio en el interior. Antes uno veía los programas de los chefs, pero uno no cocinaba lo que ellos cocinaban”, bromea. “Hoy en día estamos con el desafío de vivir de esa cocina que preparamos. Entonces empezamos a relacionarnos de manera distinta con el alimento, a darle más importancia que la que tenía, empezamos a encontrar alimentos donde antes veíamos basura [cocinando restos y verduras marchitas]”, agrega.

Considera, además, que se está reconociendo el valor de la comida doméstica con connotación femenina. Este quehacer menospreciado que se ha opuesto tradicionalmente a la venerable cocina de gran chef o inclusive a la barbacoa del domingo de papá.

Defender la comida de "afuera"

Por muy entusiasmada que esté con ese periodo de re enamoramiento con las artes culinarias, la filósofa no romantiza el encierro. Es más, defiende la cocina de restaurante y también de calle. Porque lo que se juega en esas mesas va más allá de la alimentación.

“La gran función de los restaurantes y de la cocina pública es reforzar nuestra idea de comunidad para llegar a otros que no viven en mi casa. En la mesa siempre se ha discutido de política, ciencia, ética... La taberna, el restaurante, el bar, son grandes espacios de sociabilidad”, detalla.

Con el cierre de esos establecimientos, primero por medidas sanitarias y luego por causa de crisis económica post pandemia, Campos Salvaterra teme que “se pierda este espacio público que es la mesa”.

El carrito de tacos, pilar de la sociedad

No es una apuesta arriesgada decir que, por lo menos en nuestra región, lo que resistirá es la cocina de calle: el puesto de tacos, de empanadas o de fruta picada.

“Es lo que está al paso, en un carrito. Te encuentras con alguien y siempre hay una conversación sobre la economía, sobre lo que dijo el presidente, el clima, etc. Es donde nos encontramos. Si no, no hay manera de encarnar el lazo social. A un puesto de tacos también viene el ejecutivo con su traje”, prosigue Campos Salvaterra.

14 millones de personas con hambre

Durante este periodo, la precariedad se ha intensificado. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, la COVID-19 en América Latina y el Caribe puede dejar alrededor de 14 millones de personas con hambre este año. Para ellos, cualquier consideración gastronómica es completamente superflua.

La filósofa chilena sostiene que reconsiderar la manera de producir y vender los alimentos alejándose del modelo intensivo e industrial nos debería permitir comer correctamente a todos con o sin pandemia, dentro y fuera de casa.

Y en realidad, la cuarentena ha alejado a algunos del supermercado por las largas filas de espera o por el abastecimiento irregular.

“Dan la sensación de que la comida se autogenera y que todo está disponible y que siempre va a haber”, apunta Valeria Campos Salvaterra, que comenta que algunos ciudadanos han acudido más a los productores y éstos han encontrado medios de comercialización directa.

“Pero no basta con que yo Valeria le compre huevos al granjero. Esto no es sostenible ni para mí ni para él [a una escala tan pequeña]”, advierte. “Otro modelo económico tiene que emerger”, espera.

