COP25

Pero, ¿dónde está Greta?

Greta Thunberg durante una conferencia antes de una manifestacion en el marco de la COP25. Madrid, 6 de diciembre de 2019. REUTERS/Sergio Perez

Texto por: Silvia Celi

Entre rumores y certezas, la activista sueca Greta Thunberg aparece y desaparece. ¿Estuvo Greta? Sí. No. En fin, ya parece cosa de juego. Pero no es por la única que surge la pregunta. Esta tarde, aunque no estaba tan perdido, muchos se interrogaban sobre el paradero del multimillonario estadounidense, Michael Bloomberg, que hizo una pequeña visita a la COP25.