La presidencia chilena de la COP25 en la línea de mira

Como era de esperarse, los debates en la cumbre del clima de Madrid se prolongaron. Las partes no logran ponerse de acuerdo sobre varios puntos claves del Acuerdo de París, que debían ser reforzados en este COP25. Pero aún, según las oenegés, algunos países no tienen la más mínima intención de ceder. Y la presidencia chilena de la cumbre ha reducido sus ambiciones, aseguran las oenegés.

Por Silvia Celi, enviada especial de RFI a la COP25 en Madrid

“El texto del acuerdo final es horrible”, dicen al unísono todas las organizaciones no gubernamentales que participa en la cumbre como observadores.

Jennifer Morgan, secretaria ejecutiva de Greenpeace Internacional pronunció palabras muy duras contra la presidencia chilena de la COP25: “Estamos en la recta final de esta negociación y lo que vemos es un texto totalmente inaceptable. Sería una traición hacia los pueblos del mundo que sufren del impacto del cambio climático y que están pidiendo acciones. El único trabajo que tiene la presidencia chilena es proteger la integridad del Acuerdo de París y no permitir que lo destruyan por el cinismo y el egoísmo. Por ahora está fallando. Este texto demuestra que está escuchando a los que contaminan y no a la gente. Para que Chile demuestre que ha escuchado la voz de su propio pueblo, tiene que estar aquí por todos nosotros y no quedar mirando a Japón, Brasil y a Estados Unidos. Tres países que están destruyendo al planeta”.

Según Alden Meyer, de la Union of Concerned Scientists, que representa a al mundo científico y que ha participado en todos los encuentros climáticos, “nunca he visto una cumbre en la que los políticos estén más alejados de la ciencia. Nunca”, enfatizó.

“El borrador presentado por la presidencia chilena es un desastre”, exclamó Mohamed Adow de Power Shift Africa, “en los diez años que he estado siguiendo las cumbres climáticas es el peor que he visto (…) así como Chile traicionó a su gente, así mismo está traicionando a los habitantes de este planeta", añadió.

Según los portavoces de las oenegés, hay dos puntos principalmente inaceptables, abrir una puerta al mercado de carbón de doble conteo que permitiría a una país como Brasil usar sus créditos de carbono y al mismo tiempo venderlos a otro. Es decir que, la misma tonelada de carbono seria contada dos veces.

El segundo punto concierne los derecho humanos. Un capítulo muy sensible para las oenegés que los negociadores quieren aplazar hasta el 2028. Un tiempo más que suficiente como para matar al máximo de personas, repiten en coro.