Carlos Ghosn presenta este miércoles 'su verdad' tras su fuga de Japón

Tras su fuga de Japón hace 10 días, el ex presidente del constructor Renault Nissan, Carlos Ghosn, dará su primera conferencia de prensa hoy en Líbano. Asistirá una centena de periodistas seleccionados por su equipo de comunicación. Es poco probable que dé detalles de su evasión.

La fecha elegida por Carlos Ghosn para presentarse ante la prensa mundial no debe nada al azar. El 10 de enero de 2019, justo hace un año y dos días, quien también es conocido en Francia como el "Rey Sol" por sus desplantes de grandeza era inculpado por la justicia nipona por el delito de "abuso de confianza agravado" (una de las cuatro inculpaciones por las que se le acusa: dos por los ingresos diferidos no declarados a las autoridades bursátiles por Nissan, y otras dos por abuso de confianza agravada).

Esta vez Ghosn quiere ofrecer "su verdad", como dejó entrever a su llegada a Líbano el 30 de diciembre cuando declaró "no hui de la justicia, me liberé de la injusticia y de la persecución política. Finalmente puedo comunicar con los medios".

Carlos Ghosn, quien tiene nacionalidad francesa, libanesa y brasileña, llegó a Beirut el pasado 30 de diciembre procedente de Turquía. La víspera, Ghosn evadió los sistemas de vigilancia que se le habían impuesto. Aprovechando las fallas de la seguridad japonesa y con la complicidad de varias personas (varias de ellas estadounidenses), logró abordar un avión privado en el aeropuerto de Kansai, ubicado en la ciudad de Osaka.

Su sorprendente fuga ha sacudido al sistema judicial nipón que el pasado lunes lanzó un mandato de arresto contra la esposa del empresario, Carole Ghosn, acusada de ser el cerebro de su fuga, lo que evidentemente ella rechaza. La ex modelo se encuentra también en Líbano a donde llegó días antes de la evasión de su esposo, oficialmente para pasar las fiestas de fin del año.

Equipo de comunicación

Para asegurar el éxito de lo que ya es considerado un evento, Ghosn se hizo asesorar de un impresionante equipo de comunicación, reporta el sitio de información electrónico Mediapart. La agencia Image 7 que ha tenido a cargo la comunicación del empresario desde su caída en desgracia en noviembre de 2018, hace parte del montaje previsto para comenzar hacia las 13 horas GMT en el Sindicato de la Prensa de Beirut.

Mucho se ha especulado sobre si Ghosn dirá o no cómo logró fugarse. Lo que es seguro es que ofrecerá todo tipo de detalles sobre lo que llama un "complot político e industrial", urdido entre otros por el constructor automotriz Nissan para evitar un acercamiento mayor con su par Renault.

Ghosn estará acompañado por tres de sus abogados. De acuerdo con el tabloide francés Libération, durante la conferencia se proyectarán una serie de documentos con los que espera demostrar su inocencia.

La conferencia se desarrollará en dos tiempos. Primero, una introducción del principal protagonista, y enseguida una ronda de preguntas y respuestas. No se sabe cuánto tiempo durará el acto y si Ghosn vetará algunas preguntas imprescindibles.

En espera de sus primeras declaraciones públicas, la justicia japonesa continúa debatiendo sobre los evidentes fallos que puso al descubierto este caso. Los jueces que se ocuparon en un primer momento del caso critican el hecho de que se le haya permitido salir de prisión y que no estuviera bajo vigilancia permanente de la justicia.

En efecto, Ghosn podía desplazarse libremente al interior de Japón, aunque no podía ausentarse más de 72 horas de su residencia. La situación es tanto más embarazosa que Líbano no tiene un acuerdo de extradición con Japón y que en el derecho japonés no existe la figura jurídica de contumacia, es decir que no podrá ser juzgado en ausencia.