La Pologne désormais propriétaire de la «Dame à l'hermine» de Léonard de Vinci

La Pologne a acheté jeudi 29 décembre l'une des plus anciennes et des plus riches collections de tableaux en Europe. Cette dernière compte plusieurs dizaines de milliers d'objets, dont la célèbre Dame à l'Hermine de Léonard de Vinci. C'est une famille d'origine polonaise qui en était propriétaire et qui a décidé de la brader à l'Etat, sur fond de négociations secrètes et spectaculaires.

Avec notre correspondant à Varsovie, Damien Simonart

Dans la plus belle salle du château royal de Varsovie, devant un parterre d'invités, le ministre de la Culture et le prince Adam Karol Czartoryski signent l'acte de vente de la collection. Fondée en 1801 par la princesse Izabela Czatoryska, elle devait protéger d'envahisseurs étrangers ces œuvres d'art uniques. « Il y a notamment la Dame à l'Hermine de Léonard de Vinci, le Paysage avec le bon samaritain de Rembrandt, la tableau Polonia de Jan Mateïko datant de 1863, des dessins et croquis de Renouard et d'Albrecht Dürer », énumère Piotr Glinski, le ministre de la Culture polonais.

La collection a été vendue pour seulement 100 millions d'euros hors taxe, alors que la Dame à l'Hermine à elle seule en vaut trois fois plus. En signe d'opposition à la vente, le conseil d'administration de la fondation Czartoryski a démissionné la semaine dernière. Le prince Adam Karol n'a pas voulu s'étendre sur le sujet. « Dans la vie, on fait ce qu'on a envie de faire. J'avais envie de faire une donation et c'est mon choix. Je ne fais que continuer ce que faisaient mes ancêtres : travailler pour la nation polonaise et l'aider au maximum », explique-t-il.

Avec cet achat, la Pologne s'assure de garder son patrimoine. La collection restera quant à elle au Musée national de Cracovie.