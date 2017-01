Les Allemands et la bouffe: désirs et réalités

Le rapport sur l’alimentation publié cette semaine par le ministère de l’Agriculture le montre : ce que les Allemands ont dans leurs assiettes ne colle pas souvent avec leurs bonnes résolutions. Il est vrai que le sondage réalisé auprès de personnes de plus de 14 ans reflètent plus leurs intentions que la réalité. Car si 90% d’entre eux, d’après un sondage, veulent se nourrir de façon saine et que beaucoup trouvent les produits bio et régionaux préférables, la réalité est moins rose. Ils sont de plus en plus nombreux à manger des plats tout faits et de moins en moins nombreux à faire la cuisine ; la consommation de viande est trop élevée ; les discounters gagnent du terrain par rapport aux commerces de détail.

Et les habitudes au bureau ne sont pas non plus idylliques : 57% des salariés, étudiants ou écoliers emmènent avec eux le matin une tartine ou quelque chose de ressemblant dans une boîte en plastique pour consommer ce mets succulent dans la journée. Un sur cinq mange à la cantine. Ils ne sont que 5% à manger au restaurant.