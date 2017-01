Erasmus : 30 ans d’échanges européens

L'idée nait au début des années 1970, lorsque les ministres de l'Education de la Communauté Economique Européenne (CEE) s'accordent sur le principe d'une coopération entre les 9 pays qui composent alors la CEE. Mais le projet ne décollera vraiment qu'à partir de 1985, lorsque Jacques Delors devient président de la Commission européenne et voit, dans l'idée d'un programme d'échange pour étudiants, une manière de promouvoir l'identité européenne et le marché commun qui a du mal à se mettre en place.

Il faudra deux années supplémentaires avant qu'une première vague d'étudiants européens deviennent les premiers « Erasmus ». En 1987, ils ne sont qu'un peu plus de 3 000 à profiter du programme, dix fois plus, en 2013 ! Au total, 3,3 millions d’étudiants ont participé à Erasmus, depuis sa création. De 85 millions d'euros, le budget du programme est passé à 14,7 milliards d'euros et concerne 33 pays, aujourd'hui...

Un programme qui a beaucoup changé

Depuis 2014, les étudiants ne sont plus les seuls à pouvoir bénéficier du programme. Devenu Erasmus+, il regroupe désormais l'ensemble des anciens programmes européens dédiés à l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Aujourd'hui, près de 270 000 personnes partent étudier mais aussi faire un stage à l'étranger, soit 5 millions de personnes, au total, depuis la création du programme.

Brexit, programmes politiques isolationistes : l'Union européenne n'a jamais autant douté d'elle-même. Les actuels dirigeants du programme craignent donc qu'Erasmus soit en danger et négocient en ce moment même son avenir. Pour l'instant, le ministre britannique des Universités se veut rassurant et affirme que les règles resteront inchangées pour l'année 2017-2018 notamment en ce qui concerne les frais d'inscription des futurs Erasmus.

Pourquoi ce nom : Erasmus ?

C'est l'acronyme de European Action Scheme for the Mobility of University Students (en Français : Programme Européen d'Action pour la Mobilité des Etudiants à l'Université) mais c'est surtout une référence à Erasme, ce moine, philosophe et humaniste néerlandais de la Renaissance et considéré comme l'un des inspirateurs de l'Union européenne pour avoir milité en faveur de la paix en Europe en écrivant notamment « Le monde entier est notre patrie à tous ».

En France, Erasmus a inspiré un film, en 2002. Grand succès populaire pour son réalisateur, Cédric Klapisch, L'Auberge Espagnole raconte l'histoire d'un étudiant français qui part étudier à Barcelone (Espagne). Un parcours initiatique pour Xavier, interprêté par un Romain Duris fort occupé par ses relations et tracas sentimentaux.

Selon une étude publiée en 2014, un million d'enfants sont nés de parents s'étant rencontrés durant un séjour Erasmus.