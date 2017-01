Allemagne: le nombre de demandes d’asile a baissé en 2016

De notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Les mesures que le gouvernement allemand et l’Union européenne ont pris portent leurs fruits ». Le ministre de l’Intérieur Thomas de Maizière a certes souligné que son pays accueillait toujours un nombre sensiblement plus élevé de demandeurs d’asile que ses voisins. Mais la fermeture de la route des Balkans et l’accord entre l’Union européenne et la Turquie ont conduit à une baisse des deux tiers des nouvelles arrivées en Allemagne en 2016. Deux cent quatre-vingt mille demandeurs d’asile ont été enregistrés l’an dernier contre 890 000 en 2015.

Ces arrivées massives, il y a deux ans, qui ont conduit à des retards sensibles dans le traitement des dossiers expliquent une augmentation sensible du nombre de demandeurs d’asile en 2016 de 750 000. Mais l’office des migrations, grâce à une hausse sensible de ses collaborateurs, a pu traiter presqu’autant de cas. Les Syriens restent le 1er groupe parmi ces demandeurs d’asile suivis des Afghans et des Irakiens.

Les dossiers en retard doivent être traiter d’ici la fin du premier trimestre. Le travail d’intégration par des cours notamment de langue se poursuit et les réfugiés arrivent petit à petit sur le marché du travail. Quant au retour de ceux qui n’ont pas obtenu de titre de séjour –un dossier brûlant actuellement-, 2016 a été marqué par une sensible augmentation des départs volontaires et des expulsions qui concernaient au total 80 000 personnes.