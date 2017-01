Brexit: «dur» ou «propre», Theresa May devra choisir

Après le « Brexit dur », Theresa May parle désormais de « Brexit propre ». On attend d’elle bien sûr une définition plus précise de ce terme et des conditions dans lesquelles elle entend sortir de l’Union européenne.

Theresa May va-t-elle annoncer qu’elle veut reprendre le contrôle de ses frontières pour maîtriser l’immigration comme le souhaitent les probrexit ? Ce serait un Brexit dur. Le Royaume-Uni sortira alors de facto du marché unique, car la libre circulation des personnes est liée à celle des biens.

Menaces sur l'unité du Royaume-Uni

Theresa May devra renégocier l’accès de son pays au marché européen, et pour le faire proprement, elle n’aura que deux ans pour définir un nouveau partenariat avec les 27 pays membres de l’Union européenne. Bruxelles ne lui fera pas de cadeau et à l’intérieur du Royaume-Uni les pro-Européens minoritaires en Angleterre, mais majoritaires en Ecosse et en Irlande du Nord, ne manqueront pas de faire entendre leur voix. L’unité du Royaume-Uni sera menacée par les Ecossais qui veulent organiser un nouveau référendum pour l’indépendance de leur territoire.

Les Etats-Unis, un partenaire de poids

La sortie du marché unique, une crainte qui fait jouer le yoyo à la livre sterling, et une position que Londres sait contrer en réduisant l'impôt sur les sociétés, en se montrant plus compétitif, ou en trouvant d'autres partenaires, comme les Etats-Unis.

Donald Trump vient d'apporter à Theresa May un soutien de poids. Le président américain élu s'est empressé de proposer à Londres de conclure très rapidement un accord commercial juste et bon pour les deux parties, dès sa prise de fonction. Dès que Londres ne sera plus membre de l'Union, précise Theresa May qui sait que le Royaume-Uni ne peut s'engager si elle est encore membre de l'UE. Cependant, les discussions ne manqueront pas de s'engager d’ici quelques semaines dès la première visite de Theresa May à Washington.