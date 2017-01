Rupture «claire» des Britanniques avec l'UE: réactions à Londres et à Bruxelles

La Première ministre britannique Theresa May a mis fin à l'incertitude en dévoilant mardi ses priorités pour le Brexit. La locataire du 10 Downing Street a confirmé sa volonté de s'acheminer vers une rupture «claire et nette» avec retrait du marché unique, de l'union douanière européenne et de la Cour de justice de l'Union européenne dans le but de reprendre le contrôle de l'immigration.

La presse britannique étant largement eurosceptique, le choix d’un Brexit dur et la posture de défi de Theresa May face aux 27 ne pouvait que ravir les journaux à une ou deux exceptions près, rapporte notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix. Le Daily Mail, tabloid très à droite qui avait mené une campagne féroce pour le Brexit s’est même fendu d’un grand dessin en Une par l’un de ses caricaturistes. On y voit

Theresa May dans le tailleur pantalon écossais qu’elle portait lors de son discours, les mains à la taille, foulant au pied le drapeau européen du haut des falaises de Douvres tandis que l’Union Jack britannique flotte fièrement en arrière-plan. Elle porte un sac en cuir noir, allusion à l’ancien premier ministre Margaret Thatcher à côté de ce titre : « les nerfs d’acier de la nouvelle Dame de fer »… Car dans leur ensemble les journaux retiennent surtout la mise en garde de Theresa May qui a menacé de quitter la table des négociations sans aucun accord si Bruxelles ne se montre pas raisonnable et cherche à punir Londres. Voix minoritaires, le quotidien de centre-gauche The Guardian s’inquiète du choix d’une sortie du marché unique qui risque de peser sur la destinée du pays, tandis que l’europhile Financial Times craint que le ton menaçant de Theresa May ne soit considéré que comme du bluff par des européens peu impressionnés.

Réactions plus mitigées au sein de la classe politique britannique

Bien sûr les pro-Brexit sont ravis et le nouveau leader du parti europhobe Ukip, Paul Nuttall, s’est réjoui à l’idée que le Royaume Uni quitte le marché unique et mette un frein à ce qu’il appelle « l’immigration de masse ». En revanche Jeremy Corbyn, le chef du parti travailliste a, lui, regretté des objectifs confus de la part de Theresa May qui parle de quitter le marché unique mais veut y avoir largement accès. Pour Corbyn, Theresa May « veut le beurre et l’argent du beurre » et il s’inquiète de la voir compter sur un accord avec un président américain protectionniste.

Même ton dubitatif de la part de Frances O’Grady, la secrétaire générale de la Confédération des syndicats britanniques (TUC): elle dit craindre que les travailleurs paient le prix de la sortie du marché unique que les syndicats estiment « mauvais pour l’emploi, mauvais pour les droits des travailleurs et mauvais pour le niveau de vie des britanniques ».

Quant à Nicola Sturgeon, la Première ministre écossaise, elle n’a pas caché sa colère : pour elle le fait que le pays s’achemine vers un Brexit dur menace d’être « catastrophique sur le plan économique ». Nicola Sturgeon a accusé Theresa May d’ignorer totalement les aspirations des électeurs écossais qui ont voté majoritairement pour rester dans l’UE, rendant encore « plus probable » un second référendum sur l’indépendance de l’Ecosse…

Même réactions peu amènes du côté des Européens

Les Européens ont maintenant une idée claire de ses intentions mais ils ne sont pas pour autant rassurés d’autant qu’ils ne s’attendaient pas à la teneur des propos de Theresa May. Les rumeurs allaient bon train depuis le week-end pour dire que Theresa May choisirait plutôt cette rupture nette et complète qu’un compromis alambiqué ; mais en réalité les Européens ne faisaient aucun pronostic, d’abord parce qu’ils sont encore échaudés de s’être tous trompés dans leurs prédictions sur le vote lors du référendum et ensuite parce que la Première ministre britannique n’avait pour l’instant pas donné l’impression de savoir où elle allait.

Theresa May a surtout créé la surprise en annonçant que son gouvernement ne chercherait pas à obtenir de rester au sein du marché unique européen, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Le président du conseil européen Donald Tusk se dit lui attristé mais il voit dans ces annonces l’avantage du réalisme et de la clarté.

Sad process, surrealistic times but at least more realistic announcement on #Brexit. EU27 united and ready to negotiate after Art. 50. — Donald Tusk (@eucopresident) 17 janvier 2017

Certains sont sur la défensive comme l’ancien Premier ministre suédois Carl Bildt. Il se dit déçu et estime qu’elle choisit un modèle selon lequel l’Union européenne aurait plus de liens avec l’Ukraine qu’avec le Royaume-Uni.

D’autres veulent rester positifs comme l’Irlande où le gouvernement reconnaît les difficultés possibles mais espère des opportunités économiques. De son côté, le ministre allemand des Affaires étrangères se réjouit de ce que la Première ministre promette de chercher un accord avantageux à la fois pour son pays et pour l’Union européenne. Et Donald Tusk a répété la demande pressante d’une activation par le gouvernement britannique de l’article 50 du traité européen, le fameux article par lequel la procédure de divorce est enclenchée. Pour les Européens, maintenant que Theresa May semble avoir une idée de ce que son gouvernement veut obtenir, elle pourrait bien déclencher comme promis la procédure avant fin mars.