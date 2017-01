Royaume-Uni: Boris Johnson compare Hollande à un kapo nazi

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

La fascination de Boris Johnson pour la Seconde Guerre mondiale vient à nouveau de l'entraîner sur un terrain très glissant : à l'occasion d'un déplacement en Inde, le ministre britannique des Affaires étrangères s'est montré tout sauf diplomate en comparant l'attitude, selon lui, revancharde du président français sur le Brexit à celle d'un kapo nazi. « Si Monsieur Hollande veut administrer une correction à quiconque tente de s'échapper, comme si on était dans un film sur la Seconde Guerre mondiale, je ne pense pas que ce soit la voie à suivre et ce n'est pas dans l'intérêt de nos amis et partenaires », a déclaré Boris Johnson.

L'allusion au Troisième Reich et à la collaboration n'a échappé à personne et a valu à ce gaffeur récidiviste une pluie de critiques. De nombreux députés britanniques ont condamné des propos d'une « stupidité crasse » et qui prouvent une fois encore que Boris Johnson n'a « pas la stature d'un chef de la diplomatie ». Mais si la controverse embarrasse visiblement la Première ministre, les services de Downing Street ont cherché à minimiser et refusent de condamner ses propos, assurant que le ministre conserve pour l'instant le soutien de Theresa May.