Nouvelle série de secousses sismiques dans le centre de l'Italie

Sous la neige, le verglas et le froid glacial depuis ces derniers jours, le centre de l’Italie a été frappé par trois nouvelles fortes secousses. Magnitude : 5,4 sur l'échelle de Richter, sans compter les répliques. Il n'y aurait pas de victime mais d’importants dommages matériels. Des milliers de foyers sont isolés, sans électricité et sans chauffage.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Plusieurs fortes secousses ont à nouveau frappé les régions des Marches, des Abruzzes et du Haut-Latium, à une vingtaine de kilomètres d’Amatrice, le village le plus touché par le séisme du 24 août, qui avait fait 300 victimes. Depuis le mois d’août 2016, plus de 45 000 répliques ont été enregistrées dans les régions du centre de l'Italie.

Le gouvernement déploie tous les moyens possibles, entre protection civile et génie militaire, pour venir en aide aux populations déjà traumatisées par les séismes du mois d’août et du mois d’octobre 2016. Les secousses ont été ressenties jusqu’à Rome, où par prudence, le métro a été évacué ainsi que des écoles, des bureaux et des monuments (le Colisée).

Compte tenu des conditions météorologiques très rudes, depuis ces derniers jours, entre chutes de neige en abondance et verglas, les difficultés de communication sont nombreuses et aucun bilan en termes de dégâts matériels ne peut encore être établi. Parmi les sinistrés, des milliers de personnes sont bloquées sans électricité ni chauffage.

En témoigne le maire d’Ascoli Piceno, dans les Marches, Guido Castelli : « Ces secousses sont survenues à un moment où la situation est déjà très difficile. Parce que nous avons le problème de la neige, qui nous met à genoux, et nous avons le problème de dizaines de hameaux sans électricité depuis 48 heures. »

« Je vous laisse imaginer les conditions psychologiques des personnes bloquées chez elles, avec plus d’1,5 mètre de neige. La situation est vraiment très, très compliquée », conclut l'élu. Le gouvernement est à l’œuvre pour acheminer les secours, au plus vite, avec l’aide de la protection civile et de l’armée.

