En Russie, l’investiture de Donald Trump enthousiasme

Avec notre correspondante à Moscou, Muriel Pomponne

« Donald Trump est-il notre homme ? » A cette question posée lors d’une interview à la télévision russe, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a répondu : « Ce n'est pas notre homme, c'est l'homme des Américains. C'est le président des Etats-Unis. C'est probablement la plus grosse erreur de la part des analystes occidentaux, et de la part de certains de nos politologues, d'estimer qu'il est notre homme. »

Il n’empêche, en ce jour d'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, les Russes expriment le souhait que la nouvelle administration soit plus conciliante avec la Russie que ne l'était l'administration Obama. « Le minimum, c'est que Trump ne commette pas les erreurs commises par l'administration Obama. Il faut qu'il y ait un dialogue sur les questions les plus complexes », remarque Sergueï Jelezniak, député et membre de la commission des Affaires étrangères à la Douma, le Parlement russe.

« Il n’est pas certain qu'on ait une position commune sur toutes les questions, admet le député, mais au cours du dialogue, on comprendra quelles sont nos divergences et dans quels secteurs on peut agir ensemble. » La lutte contre le terrorisme, le rétablissement de la paix au Proche-Orient, la résolution des problèmes liés aux flux migratoires figurent parmi les dossiers potentiels sur lesquels Moscou et Washington pourraient travailler de concert, avance Sergueï Jelezniak.

« In Trump we trust »

Dans le pays, l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche suscite chez certains beaucoup d’enthousiasme. Des orfèvres de la région de Tcheliabinsk dans l'Oural ont ainsi réalisé cinq pièces en or, quinze en vermeil et vingt-cinq en argent en l'honneur du nouveau président américain, qui a été investi ce vendredi à Washington. Recto, le profil de Donal Trump, verso la Statue de la Liberté avec le slogan « In Trump we trust ». Chaque pièce mesure 12 cm de diamètre et pèse un kilo. C'est une édition limitée que les orfèvres disent vouloir offrir à Donald Trump. Une faute d’orthographe leur donnera sans doute encore plus de valeur : United States of Amerika, est écrit avec un k, à la place du c.

Des dentellières de la vieille ville de Novgorod veulent quant à elles offrir au président américain un mouchoir en dentelle, crocheté tout exprès pour lui. L'usine de sucre de Toula a de son côté reproduit sa photo sur une série de boîtes de sucres. Son directeur espère que les relations entre la Russie et les Etats-Unis seront plus douces.

La société Caviar, spécialisée dans les téléphones portables de luxe, en a produit un avec une gravure représentant Donald Trump pour 3 500 euros. Même les mineurs de charbon de Novossibirsk, en Sibérie, ont rendu hommage au nouveau président américain en baptisant des paquets de charbon « Donald Trump ». Enfin, la boutique Armée russe, qui vend des surplus militaires, offrait ce jeudi 10 % de réduction aux diplomates et citoyens américains.