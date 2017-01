Cavale de Salah Abdeslam en Belgique: reconstitution de la fusillade à Forest

Une reconstitution a eu lieu ce jeudi 26 janvier dans l'une des dernières caches de Salah Abdeslam en Belgique. C'est le seul suspect toujours en vie des attentats de novembre 2015 à Paris. Cette reconstitution était menée dans le cadre de l'enquête, dans un appartement de la rue du Dries, à Forest, en région bruxelloise. Sur place, des policiers francais et belges, comme lors de l'opération menée il y a un presque un an.

De notre correspondante à Bruxelles, Laxmi Lota

La rue du Dries a été entièrement bouclée par la police : pendant la durée de la reconstitution, les riverains ont toutefois pu rentrer chez eux sous escorte. C'est dans cet appartement que se trouve Salah Abdeslam en mars dernier. En cavale, depuis quatre mois, il réussit alors à s'enfuir par les toits. Le suspect ne participe pas à la reconstitution ce jeudi, mais son compagnon de fuite Sofiane Ayari (dit Amine Choukri) était présent.

A l'époque, six policiers, dont quatre Belges et deux Francais, mènent une simple perquisition lorsqu'ils sont visés par des tirs de kalachnikov. Dina, propriétaire du café au bout de la rue, s'en souvient car son établissement a servi de quartier général à la police. « Quand on a vu les policiers, au début, on a cru qu'ils jouaient un film, on n'a jamais cru que c'était réel. Après, tout a été bloqué, il ont mis tout le monde dehors. On ne pouvait pas sortir, descendre, aller sous les fenêtres. »

Bilan du raid : un suspect tué, quatre policiers blessés. Trois jours plus tard, l'homme le plus recherché d'Europe est enfin arrêté, dans une cave, à Molenbeek. Son cousin, qui lui a fourni sa dernière cache, raconte que Salah Abdeslam est « fatigué et désespéré » et qu'il lui demande une « arme pour pouvoir affronter la police ». Toujours selon ce cousin, le suspect explique qu'à Paris, sa ceinture explosive n'a pas fonctionné.