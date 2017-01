A Lisbonne, François Hollande veut une Europe ferme face à Donald Trump

« Lorsqu’il y a des déclarations qui viennent du président des Etats-Unis sur l’Europe et lorsqu’il parle du modèle du Brexit pour d’autres pays, je crois que nous devons lui répondre », a déclaré François Hollande ce samedi, à quelques heures d’un entretien téléphonique avec son homologue américain.

Hier, lors de sa rencontre avec Theresa May, Donald Trump avait qualifié le Brexit de « chose merveilleuse » et assuré la Première ministre britannique que le divorce entre Londres et Bruxelles permettrait au Royaume-Uni d’avoir « sa propre identité » et « les gens [qu’il veut] dans [son] pays ». Comme ce qu’il compte lui-même faire pour les Etats-Unis.

Ce samedi, donc, François Hollande a condamné des propos qu’il estime favoriser « le populisme extrémiste ». « Même l’idée que finalement il n’y aurait plus d’Europe, qu’il ne faudrait être ensemble, qu’il ne faudrait pas accueillir de réfugiés, qu’il faudrait remettre en cause l’accord sur le climat, qu’il faudrait avoir du protectionnisme… Non, l’Europe, elle n’est pas protectionniste. L’Europe, elle n’est pas fermée. L’Europe, elle n’est pas sans valeurs et sans principes », a martelé le chef de l’Etat français.

François Hollande l’affirme : l’Europe doit être consciente de sa responsabilité vis-à-vis des générations passées, mais aussi des générations futures. « L’Europe, c’est une force. L’Europe, c’est une garantie. L’Europe, c’est une protection. Et l’Europe, c’est aussi un espace de liberté et de démocratie. Et moi, j’y tiens », a-t-il dit.