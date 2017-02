Roumanie: des manifestants motivés contre l'allégement de la loi anti-corruption

Troisième jour jeudi 2 février de manifestation en Roumanie avec plus de 200 000 personnes pour protester contre l'allégement de la loi anti-corruption. Le gouvernement avait annoncé plus tôt dans la journée de jeudi ne pas vouloir renoncer au projet de loi.

Avec notre correspondant à Bucarest, Benjamin Ribout

A nouveau du monde, beaucoup de monde à Bucarest avec 80 000 manifestants devant le gouvernement contre ce projet de loi qui indigne les Roumains. Davantage de vigilance jeudi soir également suite aux dérapages de la veille.

« On est venu ici ce soir simplement pour l'abrogation de ces lois et non pas pour obtenir des élections anticipées ou autre chose, dit un manifestant. Et sans violences, bien entendu. On en a après personne qui se trouve ici, juste contre ces lois crétines. »

Plus tard, c'est l'hymne roumain qu’entonnent des manifestants bien décidés à montrer qu'ils ont choisi la voie pacifique. Mais malgré la bonne ambiance et la fraternité, c'est aussi l'inquiétude qui règne devant l'inflexibilité de l'exécutif.

« Je suis très pessimiste. J'ai l'impression qu’ils n’en ont rien à faire et que l'on peut rester là jusqu'au printemps. J'ai vu aussi qu'ils commençaient à s'attaquer en douce à l'éducation et à la recherche. Là, ici, c'est juste le début et on a vraiment l'impression que rien ne semble pouvoir les arrêter », raconte une autre manifestante.

Autre nouvelle importante de cette soirée : l'avocat du peuple, réputé proche du gouvernement et jusque-là insensible aux mouvements citoyens, aurait annoncé qu'il allait attaquer le projet de loi devant le Conseil constitutionnel.