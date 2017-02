De la Grèce à la Normandie, ces bombes que l’on continue de déterrer

Dimanche 12 février, plus de 70 000 personnes ont été évacuées de la ville grecque de Thessalonique, le temps qu’une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale soit désamorcée. Au même moment, un scénario identique se déroulait à Granville, sur le littoral nord de la France. Ces découvertes sont très fréquentes et déclenchent souvent des opérations de déminage draconiennes.

« La première phase de désamorçage de la bombe a été menée à bien, le transport de l'engin commence », annonçait le préfet de région à la mi-journée, avant de confirmer en fin de journée le succès de l’opération. L'engin en question, de manufacture américaine, pesait 170 kg. Il était enfoui à une profondeur d’environ cinq mètres lorsqu’il a été mis au jour pendant des travaux d'excavation dans une station-service la semaine dernière. Désactivé, il a été transporté dans un champ de tir, à l’ouest de la ville, la deuxième de Grèce. L’opération, qui a mobilisé plus de 1 300 personnes - police, pompiers, et surtout personnels de l’armée grecque - s’est étalée sur plusieurs jours. Du jamais vu dans le pays.

« Jamais une bombe d'une telle puissance n'a été retrouvée dans une zone aussi densément peuplée », avait précisé le préfet. « Et son mécanisme de mise à feu était en très bon état », s’était-il inquiété. Les autorités ont donc mis en place une zone de sécurité d’un rayon de deux kilomètres. Pas moins de 72 000 personnes ont été priées de quitter leur domicile ou leur commerce. Selon la police, elles ont été conduites à bord d'autocars dans des gymnases, des stades ou des cafés. Et ont suivi les événements avec un certain enthousiasme, selon notre correspondante sur place, Charlotte Stiévenard.

Près de 300 sollicitations annuelles de déminage dans certains départements

Au même moment, à 2000 kilomètres, la cité maritime de Granville vivait le même scénario, à une échelle plus réduite. Cette fois, c’est un obus de 220 kg (dont 110 d’explosifs), qui est au centre de toutes les attentions. Il a été découvert mi-janvier lors d’un réaménagement de voirie et ce dimanche, le trafic ferroviaire Paris-Granville a dû être interrompu durant trois heures puisque l’opération de déminage avait lieu aux abords de la voie ferrée. La réglementation relative aux normes pyrotechniques pour ce type d’opération est stricte. Le périmètre à sécuriser est déterminé en fonction de la localisation et de la puissance de l’engin. Quelque 800 habitations ont donc été vidées.

« On recense quasiment une opération de "débombage" par jour dans le département, mais celle-ci figure parmi les plus importantes, on n'en voit généralement pas plus d'une par an », rappelait à l'AFP Olivier Marmion, le sous-préfet de la Manche. « 350 à 400 demandes », chiffrait de son côté le centre de déminage de Caen début 2016.

Les gazons bretons et les bocages normands, principaux théâtres du Débarquement de juin 1944, sont riches de ces trésors de mort. Le 31 janvier dernier, à Villers-Bocage (Calvados, Normandie), un projectile de 213 kg est rendu inopérant. En juin 2014, au large de Fécamp, une équipe franco-allemande de démineurs neutralise près de 80 bombes, pendant trois jours, soit quatre tonnes de munitions.

#Rennes #bombe La bombe anglaise de 250 kg (65kg d'explosifs), dégagée 70 ans après avoir été larguée sur la ville... pic.twitter.com/dfhclQr5Yr — Ouest-France 35 (@ouestfrance35) November 23, 2014

A Rennes, capitale bretonne, la construction d’une nouvelle ligne de métro - et surtout les fouilles archéologiques qui précèdent - font de temps à autre apparaître des obus rongés par la rouille. Ce fut notamment le cas en novembre 2014 : une bombe de 250 kg, dont 70 de TNT, est dénichée en plein centre-ville. Pendant plusieurs heures, environ 3000 personnes ont été éloignées de la zone.

La région parisienne et l’est de la France ne sont pas en reste. A Mantes-la-Jolie, le 14 décembre dernier, une charge de 500 kilos est mise hors d’état de nuire près de la gare, tandis que 3000 personnes sont éloignées. A Creil, quinze jours plus tôt, une autre de 250 kg est déterrée sur un chantier. Le centre de déminage du secteur avait alors expliqué qu’il était sollicité près de 300 fois par an dans le département. Des chiffres assez proches de ceux de leurs homologues normands. Dans l’Aisne, 60 tonnes d’engins sont détruits tous les ans. Deux mois auparavant, un autre explosif avait refait surface dans la commune voisine de Chambly : environ 500 bombes avaient visé ce site stratégique allemand dans la nuit du 1er au 2 mai 1944.

Sans oublier Verdun. près de 900 tonnes de munitions sont encore ramassées chaque année… un siècle après la grande bataille de la Première Guerre mondiale. Il y a quelques années, une audition parlementaire rapportait qu’un quart du milliard d'obus tirés pendant la Première Guerre mondiale et un dixième de ceux lancés durant la Seconde n'ont pas explosé. « Sur le territoire français, nous en avons encore pour au moins cinq siècles de déminage », pronostiquait carrément le centre de déminage de Caen, en février 2016… à l’occasion d’un débombage de 250 kg à Cherbourg.

Le sous-sol berlinois, cimetière d’engins non explosés

Ces trouvailles, qui concernent toute l’Europe (mais aussi le Pacifique), sont surtout récurrentes en Europe de l’Ouest, sur les anciens fronts des deux Guerres. Y compris au Royaume-Uni. Plus de 12 000 tonnes de ferraille ont été lâchées sur Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment lors du Blitzkrieg. Certaines d’entre elles dorment peut-être encore dans la Tamise.

L’Allemagne, ravagée par les raids alliés, a elle aussi hérité d’un vaste arsenal souterrain. Là-bas aussi, les opérations de déminage sont courantes. La dernière remonte au 6 janvier dernier. Elle a eu lieu à Francfort-sur-le-Main : une bombinette de 50 kg émerge de la rivière. Quelques jours auparavant, le 25 décembre 2016, un cadeau empoisonné d’1,8 tonne a été retrouvé sur un chantier dans le centre d'Augsbourg, en Bavière. Enorme opération de sécurisation : 54 000 habitants quittent leurs pénates. Comme 20 000 à Cologne en mai 2015, à cause d'un monstre d'acier de deux tonnes.

capture d'écran Tribune de Genève

Parfois, les lieux sont plus insolites : en février 2015, une bombe de 250 kg est signalée dans les gradins VIP du Signal Iduna Park du Borussia Dortmund, alors en rénovation. Si l’on remonte un peu plus loin encore, en 2011, près de 45 000 personnes avaient été mises à l’abri à Coblence : un projectile de deux tonnes, largué par les Alliés, avait pu être repêché grâce à la décrue du Rhin. Un autre, d’un plus faible grammage, était à proximité. 2500 professionnels avaient été mobilisés.

Les entrailles de Berlin restent aujourd’hui truffées d’explosifs : les Alliés ont largué deux millions de tonnes de bombes sur la capitale du Reich. La ville abriterait entre « 2 000 et 4 000 bombes non explosées, selon les estimations (auxquelles il faut ajouter les grenades, roquettes, et autres mines), rapportait une enquête fouillée de Vice en 2014. On y retrouve entre 10 et 15 bombes chaque année. »

La particularité de certaines bombes anglaises résidait dans la présence d’un culot dit « pistol à grand retard et anti-dévissage ». En gros, elles n'étaient pas conçues pour exploser à l'impact, mais après un long retard, de plusieurs jours parfois, lorsqu’habitants et démineurs tentaient de la déloger… « Les experts pensent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 250 000 bombes encore dispersées en Allemagne, et il ne se passe quasiment jamais une semaine sans qu'une équipe de démineurs ne doive intervenir », ajoute l’enquête de Vice.