Espagne: la sœur du roi échappe à la prison, pas son mari

Ignaki Urdangarin a écopé d'une amende de 500 000 euros, en plus de la peine de six ans et trois mois de prison prononcée contre lui. Mais le mari de l'infante Cristina de Bourbon peut s'estimer heureux, dans la mesure où le procureur avait requis à son encontre 19 ans et six mois d'emprisonnement, ainsi qu'une amende de près d'un million d'euros. Il était accusé d'avoir détourné, entre 2004 et 2006, plusieurs millions d'euros de subventions, attribuées à la fondation à but non lucratif appelée Noos, qu'il présidait à l'époque.

Le tribunal de Palma de Majorque a acquitté l'infante Cristina de Bourbon, le procureur avait d'ailleurs pris sa défense et elle n'avait finalement été jugée que sur plainte d'un collectif de défense des contribuables. Mais la sœur du roi d’Espagne Philippe VI est tout de même redevable d'une amende de 265 000 euros, du fait de sa « responsabilité civile solidaire », en tant qu'épouse d'Ignaki Urdangarin.

Le couple vit en Suisse avec ses quatre enfants et il peut faire appel du verdict devant la Cour suprême espagnole, mais le parquet pourrait éventuellement demander l'incarcération immédiate du mari.