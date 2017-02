A la Une: Serbie, le Premier ministre candidat à la présidentielle, est-ce bien légal?

Le Premier ministre a-t-il le droit de se présenter à une élection présidentielle et de mener campagne tout en restant en poste ? Ce n’est pas cela qui va arrêter Aleksandar Vučić : la semaine dernière, le Parti progressiste de Serbie (SNS) a validé sa candidature à l’unanimité tandis que, lundi soir, le président sortant Tomislav Nikolić a finalement renoncé à briguer un second mandat.

Serbie : Le Premier ministre candidat à la présidentielle, est-ce bien légal ?

Arrêté en janvier 2014 pour de supposés « crimes de guerre », le chef historique des Serbes du nord du Kosovo, Oliver Ivanović, a pu aujourd’hui quitter la prison de Mitrovica Nord après la décision du tribunal de l’assigner à résidence surveillée. Sa condamnation en première instance a été annulée le 16 février par la Cour d’appel de Pristina.

Kosovo : Oliver Ivanović assigné en résidence surveillée, « un premier pas vers la liberté »

Cette année, le monument NEWBORN, érigé en l’honneur de l’indépendance du Kosovo le 17 février 2008, change d’apparence. Les lettres N et W tomberont et formeront au sol No Wall, « pas de mur ». Pour son neuvième anniversaire, le jeune État est bien mal en point. Entretien avec Fisnik Ismajli, créateur du monument et député du mouvement d’opposition Vetëvendosje.

Neuf ans d’indépendance du Kosovo : NEWBORN, autopsie d’un monument

Connu pour ses vidéos de propagande où il prédisait des « jours sombres » aux Balkans, le chef des combattants kosovars de l’État islamique, l’ancien imam de Gnjilan, Ridvan Haqifi, aurait été abattu en Syrie.

Guerre en Syrie : Qui était Ridvan Haqifi, le chef des combattants kosovars de l’Etat islamique ?

La Bosnie-Herzégovine a jusqu’au 26 février pour demander la révision de l’arrêt rendu voici dix ans par la Cour internationale de justice sur le génocide de Srebrenica. L’initiative de Sarajevo suscite une levée de boucliers en Republika Srpska, dont les dirigeants ont décidé de boycotter les institutions communes.

Bosnie-Herzégovine : Dangereux bras-de-fer entre Serbes et Bosniaques

L’idée d’un redécoupage de Bosnie-Herzégovine revient en force. Après le référendum de septembre en Republika Srpska, le HDZ semble se préparer à la création d’une « troisième entité ». Mais cette revendication fait-elle vraiment consensus parmi les Croates de Bosnie-Herzégovine ? Quelle est la position de Zagreb ? Entretien avec avec Slavo Kukić, sociologue et analyste politique à l’université de Mostar.

Bosnie-Herzégovine : Les Croates veulent-ils vraiment une « troisième entité » ?

Les succès économiques sont rares en Bosnie-Herzégovine, mais s’il y a un secteur qui se porte bien depuis plusieurs années, c’est celui des fabricants d’armes. En 2016, ils ont une fois encore augmenté leurs profits.

Bosnie-Herzégovine : Les fabricants d’armes enregistrent des profits records

Après le succès de sa grande manifestation du 18 février, le Parti démocratique fait tout pour maintenir la pression sur le gouvernement social-démocrate. Dans le chapiteau monté à la hâte devant les fenêtres d’Edi Rama, une agora « populaire » d’opposants se rassemble pour dénoncer les dérives de l’Albanie et préparer le terrain en vue des législatives de juin. Reportage.

Albanie : L’opposition continue le combat contre Edi Rama sous un chapiteau

Samedi 18 février, l’opposition a rassemblé plus de 50 000 personnes dans les rues de Tirana. Les manifestants ont réclamé la formation d’un gouvernement technique et des élections transparentes pour les législatives de juin prochain.

Albanie : Manifestation géante de l’opposition contre Edi Rama

Attentats, coup d’État, répression : en Turquie, la vie culturelle pâtit du climat de peur et de violence. Dans ce contexte, les artistes indépendants voient leur espace de création se réduire à peu de chagrin. Cet hiver, l’exigeant festival berlinois Club Transmediale, rendez-vous incontournable des musiques électroniques d’avant-garde, avait convié trois artistes turcs pour témoigner. Reportage.

Turquie : Avec Erdogan, la scène musicale indépendante sous pression

Les services secrets russes auraient bel et bien tenté de renverser et d’assassiner Milo Đukanović lors des élections législatives en octobre dernier afin d’empêcher l’adhésion du Monténégro à l’OTAN. C’est en tout cas ce qu’affirme le Sunday Telegraph en s’appuyant sur des sources de Londres et de Washington.

« Coup d’Etat » au Monténégro : La Russie a-t-elle vraiment voulu liquider Milo Đukanović ?

Le nouveau président américain Donald Trump a beau considérer l’OTAN comme une organisation « obsolète », l’Alliance militaire, dont les États-Unis fournissent le gros des troupes et du matériel, se déploie massivement en Europe de l’Est. Une décision prise du temps de Barack Obama.

Roumanie, Bulgarie : L’OTAN se déploie toujours plus en mer Noire

Depuis la fermeture de la « route des Balkans », la Bulgarie se trouve à nouveau en première ligne dans la gestion de la crise des réfugiés. Et à l’approche des législatives anticipées du 26 mars, le discours anti-migrants se fait de plus en plus fort.

Bulgarie : Les réfugiés ne sont pas les bienvenus

Les plans sociaux dans les médias slovènes ne cessent de se multiplier. Le quotidien de centre-gauche Delo n’a pas échappé à cette tendance : syndicats et journalistes indépendants s’inquiètent du sort de ce journal de référence.

Médias en Slovénie : L’argent tue le journalisme indépendant

Après une diminution encourageante, le chômage a repassé en janvier la barre des 100 000 actifs. Pour un pays de deux millions d’habitants, la précarité reste le quotidien d’un très fort pourcentage de la population. Encore aujourd’hui, le salaire minimum demeure sous le seuil de pauvreté.

Pauvreté, précarité : La Slovénie peine à redresser la barre

Avec 4,17 millions de visiteurs en 2016, soit une hausse de 9,4% par rapport à 2015, la Slovénie bat une nouvelle fois des records. Avec un leitmotiv simple pour passer à la vitesse supérieure : devenir une destination verte, sophistiquée et se démarquer de ses deux voisins, Italie et Croatie, poids lourds du secteur.

« Vert, sain, actif » : Les clés du succès du tourisme en Slovénie

Les images d’Everton Luiz, le Brésilien du Partizan Belgrade, sortant en larmes du terrain du FK Rad après avoir été victime d’insultes racistes pendant tout le match ont fait le tour du monde. Si la Serbie est à nouveau pointée du doigt pour le caractère inqualifiable de certains de ses supporters, quels sont les enjeux sous-tendus par cet incident ? L’analyse de Loïc Trégourès.

Racisme dans le football : Avec l’affaire Everton Luiz, la Serbie à nouveau sous le feu des critiques

La communauté juive de Serbie n’est pas contente et elle le fait savoir. Une fois de plus, la commission chargée de transformer l’ancien camp de concentration nazi de Staro Sajmište, à Belgrade, en un lieu de mémoire a échoué à reconnaître la spécificité de celui-ci : un site de la Shoah où la majorité de la population juive de Serbie a été exterminée pendant la Seconde Guerre mondiale.

Serbie : Le mémorial de Staro Sajmište et la falsification de l’histoire de la Shoah

Gheorghe Burnei était considéré comme l’un des plus grands chirurgiens pédiatres de Roumanie. Il dirigeait même le Conseil des spécialistes auprès du ministère de la Santé. Jusqu’à ce que le site d’investigation Casa Jurnalistului brise l’omerta et révèle les douteuses expérimentations médicales que « l’homme des miracles » menait sur les enfants qu’il opérait. Récit d’un scandale national.

Scandale en Roumanie : Gheorghe Burnei, le pédiatre vedette était en fait un « docteur Mengele »