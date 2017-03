Irlande: les restes de bébés découverts dans un ancien foyer catholique

Catherine Corless est historienne. Dans son enfance à Tuam, dans l'est de l'Irlande, elle fréquentait à l'école les orphelins du foyer St Mary. L'établissement catholique accueillait alors des enfants pauvres ou nés hors mariage.

« Je me souviens qu’on les appelait les bébés pensionnaires. Quelques-uns venaient à l’école à Tuam. Ils y restaient à peu près deux ans. Certains ont été adoptés », raconte l'historienne sur RFI. Sous les yeux de Catherine, des pensionnaires disparaissent.

En 2014, l'historienne examine des registres d’état civil. Ils font état de la mort de 800 enfants entre les années 1920 à 1960. Pourtant, seuls deux d’entre eux ont une tombe à leur nom.

L'historienne Catherine Corless, à l'origine de l'enquête, raconte la découverte macabre de la fosse aux 800 bébés au micro de Fanny Léonor Crouzet 04/03/2017 - par RFI Écouter

« J’ai commencé par faire des recherches historiques. Et puis au cours de ces recherches, j’ai compris comment les gens étaient traités dans cet orphelinat. Comment les mamans étaient enfermées là-bas le temps de nourrir leur bébé. Et puis, juste après, elles devaient s’en aller et laisser leur bébé là-bas. Je n’avais jamais entendu parler de telles choses avant d’avoir entamé ces recherches.

Et plus j’en apprenais, plus je réalisais qu’il y avait beaucoup de souffrance. Et puis, j’ai découvert qu’à l’intérieur du bâtiment, il y avait un cimetière. J’ai continué les recherches pour finalement découvrir que beaucoup d’enfants étaient morts à cet endroit, apparemment pour cause de maltraitance. Et je ne trouvais pas de tombes. Pas de sépulture pour ces enfants. C’est avec un très vieux plan de la zone que j’étudiais que j’ai conclu qu’ils étaient enterrés dans l’enceinte même de l’orphelinat », confie Catherine Corless à RFI.

Une enquête est ouverte, elle durera 3 ans. Jusqu'à l'annonce ce vendredi des premiers résultats : la découverte de nombreux ossements humains dans l'enceinte de l’orphelinat de Tuam. L'enquête se poursuit. Mais Catherine Corless attire d'ores et déjà l’attention sur les survivants du pensionnat de St Mary, dont elle porte les revendications.

Ils accusent l'Etat, car il a fait en sorte que les mères aient leurs bébés dans ce genre de pensionnat. Ils accusent aussi l'Eglise catholique, qui a collaboré avec l'Etat pour créer ce système qui isole maman et bébé.

Cette affaire, qui aura profondément ému la société irlandaise, pourrait peser sur l’image de l’Eglise catholique du pays, déjà embourbée dans des affaires de pédophilie et d'abandon d'enfant.