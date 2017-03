Mini-sommet de Versailles: un plaidoyer pour une Europe à plusieurs vitesses

C'est au Château de Versailles que les chefs d'Etats et de gouvernement des quatre pays les plus peuplés de l'Union européenne se sont réunis pour tenter de donner un nouveau souffle à la construction européenne. Un nouveau projet pour les Vingt-Sept, après le Brexit, devrait être débattu à Rome dans moins de trois semaines.

Les dirigeants français, allemand, espagnol et italien ont plaidé lundi 6 mars d'une seule voix pour une Europe à plusieurs vitesses, censée tirer le projet commun de l'ornière après le choc du Brexit ou la crise des réfugiés.

« L'unité n'est pas l'uniformité », a souligné François Hollande, hôte de ce mini-sommet auquel ont été conviés, sous les ors du Château de Versailles, l'Allemande Angela Merkel, l'Espagnol Mariano Rajoy et l'Italien Paolo Gentiloni. « C'est la raison pour laquelle je plaide pour qu'il y ait de nouvelles formes de coopération, pour de nouveaux projets, ce que l'on appelle des coopérations différenciées », a-t-il expliqué dans une déclaration commune avant un dîner de travail.

Ainsi, selon lui, « quelques pays » pourraient « aller plus vite » et « plus loin dans des domaines comme la défense, comme la zone euro, à travers l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, comme l'harmonisation fiscale et sociale, comme la culture ou la jeunesse ».

Avant le sommet du 25 mars

Les dirigeants des quatre pays les plus peuplés de l'UE à 27 retrouveront leurs homologues européens dès jeudi à Bruxelles, nouvelle étape avant un sommet censé relancer le projet européen, le 25 mars dans la capitale italienne. Les Vingt-Sept y célébreront le 60e anniversaire du Traité de Rome.

« Il y aura une Union européenne à différentes vitesses, tous les pays ne vont pas participer, à chaque fois, à toutes les étapes de l'intégration européenne », a dit de son côté la chancelière Angela Merkel, tout en soulignant qu'il fallait laisser la porte ouverte aux pays qui voudraient s'intégrer plus tard dans cette coopération différenciée et aussi, préserver la diversité au sein de l'Europe.

Le Premier ministre italien Paolo Gentiloni a évoqué à son tour la nécessité d'une Europe sociale, avec davantage de croissance économique à travers des investissements plus importants, alors que son homologue espagnol Mariano Rajoy a mis l'accent sur le besoin d'une intégration européenne meilleure et plus approfondie, notamment à travers une union monétaire, puis fiscale.