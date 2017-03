Pour la justice européenne, une entreprise peut interdire le foulard islamique

Selon la Cour de justice européenne (CJUE), basée à Luxembourg, le règlement interne d'une entreprise est parfaitement fondé à interdire le port de signes religieux, philosophique ou politiques visibles, comme le foulard, sous certaines conditions. La Cour a rendu deux arrêts en ce sens mardi, mais il restera aux plus hauts juges français et belges, qui demandaient son interprétation du droit à la Cour, de trancher légalement ces litiges. La question du port du voile reste sensible au sein de l'Union européenne, où les opinions et les pratiques sont très divergentes, notamment en France et en Belgique, deux Etats historiquement attachés aux principes de laïcité et de neutralité.

La CJUE avait été saisie sur deux cas. D'abord, en Belgique, une réceptionniste ayant annoncé à son employeur, au bout de trois ans de présence dans l'entreprise, de porter le foulard. Elle s'était vue licencier après rappel oral puis écrit de la consigne de neutralité. Deuxième dossier : une ingénieure d'études employée par la société française Micropole. Elle portait le foulard lors de son embauche en 2008, mais lors d'un rendez-vous avec un client, ce dernier s'était plaint et avait exigé qu'elle le retire. Après avoir refusé d'accéder à cette requête transmise par l'employeur, elle avait été licenciée en juin 2009.

Dans ce deuxième cas, la Cour a émis un avis complémentaire. Faute de règle interne en matière de neutralité dans une entreprise, explique-t-elle, un client ne peut imposer de ne plus recevoir de services fournis par l'une de ses employées qui porte le foulard islamique. Détaillant les situations de discrimination « indirecte », la CJUE considère qu'une obligation de neutralité ne doit pas entraîner de désavantage pour des personnes en fonction de leur culte religieux ou à de leurs convictions, et doit être justifiée par un « objectif légitime » au travers de moyens « appropriés et nécessaires ».

Avec AFP