Mesures discriminatoires au Danemark: quand les enfants trinquent

Au Danemark, une vidéo dénonce les mesures discriminatoires et son impact sur les enfants. Elle a déjà été vue plus de deux millions de fois en deux semaines sur les réseaux sociaux. Réalisée par la société de communication Gorilla média, après une mesure prise par le Parlement à l’encontre des personnes issues de l’immigration, elle met en scène des enfants danois, d’origines étrangères.

de notre correspondant à Copenhague, Fabien Vallée

Quatre petites bouilles de gamins d'une dizaine d'année, un fond blanc et quelques notes de piano... Les enfants répondent chacun leur tour aux questions d’un homme. La première « D’où viens-tu ? »

Réponse unanime et évidente : « Danemark ».

Deuxième question : « es-tu sûr ? pourquoi ? »

L’un d’eux répond : « oui, parce que je suis né ici, j’ai plein d’amis ».

L’homme reprend alors une phrase prononcée par le député du Parti populaire danois Martin Henriksen : « Non, tu n’es pas Danois, tu ne peux pas dire que si vous amenez le monde entier au Danemark et qu’ils ont des enfants ici, que ces enfants soient Danois ».

Une vidéo qui se veut choquante pour dénoncer

On voit alors sur leurs visages l’incompréhension des enfants. Le regard surpris, triste, la tête baissée, un enfant répond « Mais je me sens Danois, je m’amuse ici, au Danemark. Je suis né et j’ai grandi ici, j’ai plein d’amis ». Les autres restent bouche bée et la vidéo laisse place à de longues secondes de silence.

La vidéo a fait polémique au Danemark. La ministre de l’Immigration et de l’Intégration a notamment condamné « l’utilisation de ces enfants. Cela est moralement répréhensible, insensé et dégoûtant », selon elle. Le réalisateur lui se défend et rétorque que « les enfants ne sont ni stupides, ni sourds, ni aveugles. Ils regardent la télé, écoutent la radio et utilisent internet ». Il dénonce « l’hypocrisie » des personnes choquées par la vidéo.

Le droit du sol, toujours en vigueur dans le pays

Tout part d’un texte adopté le mois dernier par le Parlement danois pour que les « Danois de souche » ne soient pas en minorité dans les quartiers où le taux d’immigrés ou de descendants d’immigrés non-occidentaux dépassent les 50%. Le réalisateur rappelle cet évènement au début de la vidéo. Il envoie un message aux hommes politiques. On voit une des petites filles qui pleure parce qu’on lui a dit qu’elle n’était pas Danoise, avec ces quelques mots : « Chers politiciens, souvenez-vous de qui vous parlez ».