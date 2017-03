Allemagne: Martin Schulz élu à la présidence du SPD avec 100% des voix

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

C’est un score nord-coréen qu’a engrangé Martin Schulz ce dimanche. Les délégués du SPD ont voté à l’unanimité pour leur nouveau président et candidat face à Angela Merkel en septembre. « Ce score marque le début de la conquête de la chancellerie », a déclaré l’ancien président du Parlement européen.

La « schulzmania » enflamme les sociaux-démocrates allemands depuis la nomination de Schulz en janvier. Un culte de la personnalité inhabituelle dans ce parti a vu le jour. Le SPD a quitté les abysses où il se morfondait dans les sondages et fait désormais jeu égal avec la CDU d’Angela Merkel. 13 000 personnes ont adhéré au plus vieux parti allemand en deux mois. C’est avec un discours clairement à gauche, centré sur la justice sociale, que Martin Schulz a sans grande difficulté convaincu les délégués.

« Si nous ne nous battons pas pour plus de justice sociale dans ce pays, personne d’autre ne le fera. Le SPD est de retour. C’est une bonne nouvelle pour l’Allemagne, pour l’Europe et pour la démocratie », s'est-il félicité.

Egalité des chances et des salaires, gratuité de la scolarité, amélioration des allocations chômage sont quelques exemples des propositions de Martin Schulz illustrés par sa propre biographie.

Scruté par la presse



Issu d’un milieu modeste, l’écolier peu doué rate son bac à deux reprises. Il sombre un temps dans l’alcool avant de recommencer une deuxième vie. Comme il adore les livres et la politique, il devient libraire et adhère au SPD à 19 ans. Il est élu maire de sa ville à 31 ans et aura passé plus de 22 ans au Parlement européen comme simple député, président du groupe socialiste puis président du Parlement européen.

Un accord passé avec le Parti populaire européen, le groupe de droite, lui a permis d’être réélu une deuxième fois à la tête de l’institution de Strasbourg, mais la grande coalition ainsi créée a laissé peu d’espace aux débats et aux partis minoritaires.

Depuis qu’il veut diriger son propre pays, la presse scrute ses faits et gestes. Der Spiegel et le Sunday Times l’accusent de clientélisme, d’avoir abusé de ses fonctions en utilisant un jet privé pour se rendre à Berlin et d’avoir demandé à ses assistants parlementaires d’effectuer des tâches qui n’étaient pas de leur ressort comme de repasser ses pantalons. Affaire à suivre. En attendant, le phénix Martin Schulz espère bien permettre au SPD durant des années au plus mal de renaître de ses cendres.