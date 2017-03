Colis piégés: un groupe anarchiste grec dans le viseur des enquêteurs

Avec notre correspondante à Athènes, Charlotte Stiévenard

Selon la police, les colis étaient destinés à « des personnalités de pays européens » et à d'autres institutions économiques mondiales. Un groupe anarchiste grec a revendiqué l'envoi à Berlin et les enquêteurs français lui ont également attribué l'attentat de Paris. Ils se surnomment la Conspiration des cellules de feu. Ce groupe anarchiste révolutionnaire est connu en Grèce, même si on en entendait moins parler ces dernières années.

Un colis envoyé à Nicolas Sarkozy

La Conspiration des cellules de feu est apparue en 2008, mais ce qui l'a fait connaître en Europe, c'est l'envoi d'une série de colis piégés à des ambassades en 2010. Il y en avait notamment un destiné à la chancelière allemande et un autre au président français de l'époque, Nicolas Sarkozy.

Un plan qui vise les symboles du capitalisme

Après une série d'arrestations, le groupe s'était fait ensuite plus discret. Ils s'attaquent aux symboles du capitalisme et à ceux qu'ils jugent donc responsables de la situation sociale en Grèce. Un type d'action courant à Athènes et qui ne fait en général pas de victimes graves. Pour eux, l'envoi des colis fait partie d'un plan plus large baptisé du nom de la déesse grecque Nemesis, l'exécutrice de la justice de Zeus et qui vise le « système de pouvoir. »