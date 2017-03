Ukraine: explosion d’un dépôt d’armes et munitions dans l’est du pays

Dans la nuit de ce jeudi 23 mars, un gigantesque incendie s'est déclaré dans un dépôt de munitions près de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Les autorités ont entamé l'évacuation de 20 000 habitants de la zone et une enquête a été ouverte pour sabotage.

Les images sont impressionnantes. Filmées par des habitants, elles montrent un gigantesque incendie et d'épais nuages de fumée au-dessus du dépôt d'armes à Balaklïia, une petite ville située à 220 km au nord de Donetsk.

Explosions rip through ammunition depot in #Ukrainehttps://t.co/pOMap1xS7m — YouTube Newswire (@ytnewswire) 23 mars 2017

Quelque 20 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer la zone, dans un rayon de 5 kilomètres. Les explosions des munitions se sont poursuivies tout au long de la matinée. Les secours ont dépêché sur place 55 camions-citernes et plus de 600 secouristes, pompiers et forces de l'ordre.

Selon les autorités, aucune victime n'est à déplorer. Elles ont indiqué ce jeudi avoir ouvert une enquête pour « sabotage ». Lors des premiers interrogatoires, des témoins ont raconté avoir vu voler au-dessus du dépôt, juste avant la première explosion, un engin ressemblant à un drone.

Le parquet a également ouvert une enquête pour « négligence », mettant de facto en cause les soldats. Le ministre ukrainien de la Défense, Stepan Poltorak, a pointé du doigt Moscou et les séparatistes pro-russes comme les auteurs de ce sabotage. Le dépôt abritait plus de 138 000 tonnes de munitions et d'obus, principalement d’artilleries destinées au ravitaillement des troupes qui combattent les rebelles pro-russes dans l'est du pays.