Russie: le président iranien Hassan Rohani va rencontrer Vladimir Poutine

A deux mois de l’élection présidentielle, le président iranien joue gros en Russie, où il rencontre mardi son homologue Vladimir Poutine. Critiqué pour son bilan sur le plan économique, Hassan Rohani tentera de signer des accords importants dans ce domaine avec la Russie.

« Il y a des enjeux économiques qui sont très importants, avec des accords qui risquent d’être signés dans le secteur de l’agriculture, de l’énergie et peut-être aussi la signature d’un accord de libre-échange entre l’Iran et l’Union économique eurasiatique, qui est une zone économique qui contient plusieurs pays dont la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kurdistan et l’Arménie, explique Milad Jokar, chercheur associé spécialiste de l'Iran à l'Institut de Prospective et sécurité en Europe.

On pense aussi bien évidemment aux élections en Iran au mois de mai, où Rohani en interne a été très critiqué pour son rapprochement, ou alors son dialogue avec l’Occident, et notamment avec l’administration Obama, mais il a prouvé qu’il a réussi à avoir un accord sur le nucléaire. Et de l’autre côté, comme il n’y a pas eu suffisamment de retombées économiques sur l’accord du nucléaire, il y a certaines pressions sur ses épaules actuellement, avec notamment une demande en Iran pour un rapprochement avec d’autres acteurs, tel que la Russie.

Bien sûr, on ne peut pas imaginer qu’il n’y aura pas de discussion sur la situation en Syrie, dans un moment où les Etats-Unis connaissent une certaine difficulté politique à Washington avec l’administration Trump. »

« D’un point de vue russe, une coopération avec l’Iran reste très importante »

Ce rendez-vous est aussi important pour Moscou. Le fait de pouvoir compter sur l'Iran comme partenaire dans la région est essentiel, comme le souligne Milad Jokar : « La Russie est un voisin de l’Iran, qui est le poids lourd de la région et le pays a un accès direct au golfe Persique. Le golfe Persique a des navires de guerre américains et c’est un accès au nord à la mer Caspienne.

D’un autre point, l’Iran a d’énormes ressources énergétiques qui sont très intéressantes pour la Russie. Peut-être qu’il y aura un accord signé pour un échange pétrolier entre la Russie et le pétrole iranien et aussi pour l’agriculture.

L’Iran peut apporter beaucoup pour l’agriculture russe. Donc l’Iran et la Russie forment un contrepoids par rapport à la présence américaine dans la région et par rapport à un agenda qui est totalement opposé à celui de la Russie et de l’Iran. Donc d’un point de vue russe, une coopération avec l’Iran reste très importante pour solidifier sa position dans l’ensemble du Moyen-Orient ».