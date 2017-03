Brexit: au Royaume-Uni, ces entreprises qui se préparent à mettre les voiles

C'est surtout le secteur financier qui est concerné. Si la sortie du marché unique est confirmée, cela signifierait la perte du passeport européen pour les banques et les assureurs, précieux sésame qui leur permet d'exercer leurs activités dans l'ensemble de l'Union européenne à partir du Royaume-Uni. Les annonces de déménagements se multiplient ces derniers temps.

HSBC a choisi Paris, où le géant mondial a déjà un siège. La banque britannique y déplacera progressivement un millier d'emplois. L'assureur américain AIG, lui, va créer une filiale au Luxembourg. Goldman Sachs, pour sa part, renforcera sa présence dans plusieurs capitales européennes.

JP Morgan, UBS, Morgan Stanley et beaucoup d'autres n'ont encore rien décidé mais préparent activement le déménagement d'une partie de leurs activités. Plusieurs places financières sont dans la course et font valoir leurs atouts : Paris et Luxembourg, mais aussi Francfort, Dublin ou bien encore Amsterdam.

La BCE vigilante

La Banque centrale européenne surveille la compétition. Les banques ne devront pas être des « coquilles vides » contrôlées depuis Londres, a prévenu la semaine dernière, l'une des responsables de l'institution. En clair, pas question de s'installer sur le continent a minima, juste pour avoir accès au marché européen.

Pas question non plus pour les prétendants d'offrir des conditions réglementaires plus avantageuses pour attirer les sociétés financières basées au Royaume-Uni. Seule la procédure d'entrée et d'homologation pourra être accélérée.

Retrouvez notre infographie sur les cinq principales destinations des entreprises fuyant le Brexit.