Poutine se dit prêt à rencontrer Trump au G20 en Allemagne en juillet

Avec notre correspondante à Moscou, Muriel Pomponne

La Russie espère que Washington va manifester sa volonté de dialogue. « Il y a beaucoup de sujets de discussion, économie, conflits régionaux, et nous sommes prêts à cette discussion », a déclaré Vladimir Poutine. « Mais il faut que l’autre partie fasse preuve de bonne volonté et montre qu’elle est prête à un travail constructif ». Le président russe a mis en cause la situation politique intérieure aux Etats-Unis pour justifier les difficultés de reprise du dialogue entre Moscou et Washington.

Il a ajouté que Moscou souhaite rétablir au plus vite la coopération en matière militaire avec les Etats-Unis. Le président russe s’est félicité que sur certains points sensibles comme la Syrie, « la coopération réelle s’établit, s’approfondit et s’élargit », et il a exprimé son espoir que cette coopération s’élargisse sur d’autres régions, y compris dans l’Arctique.

Vladimir Poutine a souligné que Russes et Américains devront coopérer dans l’Arctique, car ils y ont des intérêts communs. Il leur faudra notamment travailler ensemble pour le contrôle et la sécurité du passage du nord qui s’ouvre entre l’Atlantique et le Pacifique en raison de la fonte des glaces, et pour « la sauvegarde de l’ours blanc ». A ce sujet Vladimir Poutine a assuré que la Russie respecterait ses engagements sur le climat, quelles que soient les décisions des Américains sur ce thème.