Royaume-Uni: à Westminster, Londres rend hommage aux victimes du 22 mars

Avec notre correspondante à Londres, Marina Daras

L’abbaye de Westminster a ouvert ses portes pour accueillir les familles des victimes, mais aussi les centaines de policiers et ambulanciers en uniformes officiels qui ont joué un rôle important le 22 mars dernier. Une cérémonie sous le signe de l’espoir, qui avait pour but premier de rapprocher et d’unir les Britanniques.

Ash, un jeune londonien de 29 ans, a tenu à se déplacer jusque Westminster pendant sa pause déjeuner pour rendre hommage aux victimes. « Il y a toujours de l’espoir, c’est très important de le cultiver. Il y avait beaucoup de personnes impliquées, notamment les services de sécurité et de secours. Il faut reconnaître leur travail. Il faut véhiculer ce message d’espoir et dire que cette attaque ne nous a pas rendus plus faibles, bien au contraire je pense qu’elle nous a rendus plus forts », explique le jeune homme.

Jack et Katie, un couple d’Anglais à la retraite dans le sud-est du pays, étaient à Westminster quelques heures à peine avant l’attaque. Ils ont voulu prouver qu’ils n’avaient pas peur de revenir sur les lieux de l’incident. « On ne veut surtout pas les laisser croire qu’ils vont pouvoir nous effrayer, affirme Jack. Il y a pas mal de monde aujourd’hui donc ça prouve bien qu’ils n’y arriveront pas. Ça fait plaisir d’être là. » « Moi au début je ne voulais pas du tout m’approcher de Westminster, poursuit Katie. Mais après, en y réfléchissant, je me suis dit que je voulais être là, et que ça ne m’empêcherait pas de revenir à la capitale. »

Plusieurs membres du gouvernement ont pris la parole, ainsi que le maire de Londres Sadiq Khan qui a récité une prière musulmane devant les quelque 2000 personnes invitées à cette commémoration.