Vatican: dans son message pascal, le pape implore Dieu pour la paix mondiale

Après avoir présidé la messe pascale place Saint-Pierre, le pape François a délivré son message de Pâques et sa bénédiction Urbi et Orbi, « à la ville et au monde ». Le souverain pontife a expliqué que la résurrection du Christ le rendait proche de toutes les souffrances humaines ; il a une nouvelle fois appelé à la paix en Syrie.

Avec notre correspondant au Vatican, Olivier Bonnel

Le Christ ressuscité prend sur ses épaules les souffrances du monde a expliqué le pape François dans ce message pascal, « il prend en charge les victimes des anciens et des nouveaux esclavages : travaux inhumains, trafics illicites, exploitation et discrimination, graves dépendances. » Le souverain pontife a centré son message sur cette proximité de Dieu envers les plus vulnérables : « Le pasteur ressuscité se fait compagnon de route de tous ceux qui sont contraints de laisser leur terre à cause de conflits armés, d’attaques terroristes, de famines, de régimes oppressifs » a t-il dit, sans citer de pays en particulier.

Mais c’est en appelant à la paix au Proche et au Moyen-Orient que François a évoqué la Syrie, un pays « martyrisé » et victime d'une guerre « qui ne cesse pas de semer horreur et mort ». François a aussi eu des mots de réconfort pour les populations du Soudan du Sud ou de la République démocratique du Congo (RDC), il a demandé aussi que Dieu donne aux responsables politiques le courage d’éviter l’expansion des conflits et d’arrêter le trafic des armes.

Enfin, dans ce message pascal, Jorge Bergoglio n’a pas oublié le continent européen, à travers le conflit ukrainien, et il a souhaité que cette joie de Pâques donne espérance à tous ceux qui traversent des moments difficiles, en particulier pour les jeunes qui n’ont pas de travail.