«Transpirer pour l'Europe»: les eurodéputés au sauna devant le Parlement

Imaginez des eurodéputés marchant en peignoir de bain devant le Parlement européen. C'est la scène à laquelle on a pu assister mardi 25 avril à Bruxelles. Des députés ont en effet décidé de répondre à l'initiative de trois instituts culturels (l'Alliance française, le Goethe Institut et l'Institut finlandais), initiative intitulée « Sweating for Europe », autrement dit « transpirer pour l'Europe ». Le but : faire une séance de sauna dans un camion en extérieur, entre députés, pour avoir les idées plus claires et mieux débattre de l'avenir de l'Europe.

Avec notre correspondante à Bruxelles, Laxmi Lota

Il fait à peine 7 degrés dehors, qu'importe, les eurodéputés enlèvent leur peignoir et se retrouvent en maillot de bain devant le Parlement. Merja Kyllönen, du groupe de la Gauche verte nordique, est finlandaise, dans son pays, le sauna est déjà une tradition politique.

« Nous avons un sauna dans notre Parlement en Finlande, souligne l’eurodéputée. On se sent plus détendus. Dans un sauna, on est soi-même, sans masque politique. On est plus ouvert d'esprit. Il faudrait un immense sauna ici pour que la grande famille européenne puisse à nouveau travailler ensemble. »

Les sujets brulants d'actualité ne manquent pas : Brexit, crise économique, montée du populisme. Jo Leinen, du groupe des Socialistes et Démocrates, bouillonne d'idées après la séance. « La tête est claire, les problèmes s'évanouissent. Une séance de sauna pour le sommet européen serait une bonne idée. Dans le sauna, on est très proche les uns des autres, on est égaux. L'Europe a tellement de cultures et cette culture de la Finlande est applicable pour tout le continent », estime-t-il.

Prêts à « transpirer pour l'Europe », les eurodéputés imaginent déjà un sauna au beau milieu de l'hémicycle, lors de la prochaine session plénière.