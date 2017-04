La menace terroriste pèse sur le Royaume-Uni

A Londres, six personnes ont été arrêtées, jeudi 27 avril, dans le cadre d'une opération antiterroriste de la police britannique. Une femme a été blessée par balle lors de cette opération. Toujours à Londres, un homme armé de couteaux et soupçonné de préparer un acte terroriste a été arrêté. L'incident s'est produit un peu plus d'un mois après l'attaque meurtrière commise aux abords de Westminster.

Le climat est tendu au Royaume-Uni où plusieurs arrestations ont eu lieu jeudi 27 avril. Neil Basu, le responsable du contre-terrorisme, l'a reconnu, il s'agissait d'une journée «extraordinaire» avec plusieurs opérations qui ont permis en tout l'arrestation de six personnes.

En début d'après-midi, près du Parlement de Westminster, un homme muni de plusieurs couteaux a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque. Selon les médias britanniques, l'homme arrêté près du Parlement était surveillé par la police depuis des semaines après le signalement de proches ce qui a permis aux policiers du contre-terrorisme de l'arrêter avant qu'il ne passe à l'acte.

Opération dans le nord-ouest de Londres

Un peu plus tard dans la journée aux alentours de 18 h TU, une opération antiterroriste s'est déroulée dans le nord-ouest de Londres et dans le Kent. Quatre personnes ont été arrêtées et une femme d'une vingtaine d'années a été blessée par balle par la police. Elle a été hospitalisée et placée sous surveillance policière. Deux autres arrestations ont eu lieu dans la nuit.

Au total, le raid a permis l'arrestation de six personnes, toutes soupçonnées d'activités terroristes : un adolescent de 16 ans et une jeune femme de 20 ans ont été interpellés au domicile visé, un jeune homme de 20 ans a été arrêté dans les parages de cette habitation, un homme et une femme, tous deux âgés de 28 ans, lorsqu'ils sont rentrés plus tard à cette adresse, et une femme de 43 ans a été interpellée par la suite dans le Kent, dans le sud-est de l'Angleterre, a précisé la police. « Dans les deux cas, je pense que nous avons neutralisé les menaces qu'ils posaient », s'est félicité le responsable du contre-terrorisme britannique.

Un mois après l'attentat de Westminster

Ces arrestations interviennent un peu plus d'un mois après qu'un homme eut foncé dans la foule avec son véhicule sur le pont de Westminster, qui enjambe la Tamise face à Big Ben, avant de poignarder mortellement un policier devant le Parlement.

Cette attaque perpétrée le 22 mars avait fait cinq morts. Son auteur, Khalid Masood, un citoyen britannique converti à l'islam, avait été tué par la police. Douze personnes avaient été arrêtées dans la foulée, mais avaient toutes été relâchées sans poursuites.

