Danemark: des milliers de manifestants marchent pour l’environnement

Plus de 1 000 personnes – 3 000 selon les organisateurs – ont manifesté pour le climat ce samedi 29 avril à Copenhague, au Danemark. D’autres marches ont eu lieu dans plusieurs grandes villes à travers le monde pour marquer les 100 premiers jours de la présidence Trump et pour protester contre les politiques anti-environnementales.

Avec notre correspondant à Copenhague, Fabien Vallée

Au milieu des drapeaux et des déguisements, sur fond de slogans pour l’environnement, Henrik brandit une pancarte. « Résiste », peut-on y lire. « Nous ne devons pas nous préoccuper de Donald Trump, nous pouvons faire des actions en faveur du climat en Europe et ailleurs dans le monde sans être affectés par la politique américaine », affirme-t-il.

Même au Danemark, le pays du vélo et des énergies renouvelables, des progrès sont à faire, estime Katrine, déguisée en arbre pour l’occasion. « Je suis en train de me battre pour un monde meilleur, un meilleur climat, une meilleure nourriture, car le gouvernement n’a rien compris, il ne pense qu’à l’argent », dénonce-t-elle, en référence à un accord conclu entre la compagnie danoise Maersk et le gouvernement, qui prévoit d’extraire plus de pétrole en mer du Nord.

« On a l’image d’être très progressiste, mais en fait non. On conclut un accord avec Maersk en encourageant à investir davantage pour extraire encore plus. C’est toujours l’argent, pas les personnes ni l’environnement », renchérit Colleen, l’une des organisatrices de la manifestation. Colleen et les organisateurs de la marche ne comptent pas s’arrêter là, ils prévoient déjà d’autres événements pour protester contre ce projet d’extraction en mer du Nord dans les semaines à venir.