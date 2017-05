Politique agricole commune (PAC): le «choc culturel» entre Mayotte et Bruxelles

De notre envoyé spécial à Mamoudzou,

Ville de Sada, sur la côte occidentale mahoraise. En bas d'un dédale de rues colorées toutes en vallons, non loin de la plage et de la mosquée, les badauds achètent leurs fruits et légumes pour la semaine. Les éleveurs vendent aussi des œufs. Le dimanche, ici, c'est le jour du marché. Et malgré la saison des pluies, le soleil est là. Alors, l'affluence est au rendez-vous.

Soulaimana Noussoura se promène en famille. Aimantant tous les regards, le président local du Conseil représentatif des Français de l’Outre-mer (Crefom) marche entre les stands avec son livre à la main, Mobilisation pour Mayotte. Un plaidoyer pour un « plan Marshall » insulaire, basé sur sa propre expérience.

Le fils de l'ancien mufti, fonctionnaire de métier, est une sommité locale. Il a notamment participé au document stratégique « Mayotte 2025 ». Il invite RFI à discuter d'agriculture autour d'un chausson aux pommes fait maison, dans une boulangerie-pâtisserie de Sada représentative de ce qu'il souhaite pour son île.

« Mobilisation pour Mayotte », plaidoyer pour la mobilité

Logement, école, insertion, infrastructures de communication et de télécommunication, transports, agriculture... Tels sont quelques axes de la pensée toute en mobilité de Soulaimana Noussoura. « Mayotte est un avantage pour la métropole, considère-t-il. Le développement de demain, c'est l'Afrique ; la croissance de demain, c'est l'Afrique. Les Mahorais peuvent aider à exporter la France sur ce continent. »

Selon lui, « il faut développer une production de haute qualité ici ». Diversifier, exporter, mais avant tout impulser. « Il faut un chef d'orchestre. Il ne faut pas qu'il dorme ; sinon, les musiciens dorment aussi », explique-t-il. L'un de ses chevaux de bataille ? La restauration scolaire. Il voudrait que Mayotte prépare 100 000 plateaux repas par jour en lieu et place des actuelles collations.

Le fonctionnaire imagine l'effet « boule de neige » qu'aurait son idée dans le monde paysan notamment : « Cela mobiliserait au minimum 15 000 personnes. Cela impulserait sur le marché traditionnel, non conventionnel. Car si on planifie l'offre, si on n'attend plus que la goyave tombe d'elle-même, en général on obtient plus que prévu. Alors, il faut écouler, trouver de nouveaux débouchés. »

Soulaimana Noussoura, auteur de «Mobilisation pour Mayotte», livre-plaidoyer où il défend l'idée d'un plan Marshall pour son île. RFI/Igor Gauquelin

Politique agricole commune : l'ambition européenne de Mayotte

Mayotte baigne dans la polyculture et l'agroforesterie. Le tourisme se développe autour des traditionnels « jardins mahorais », un mode de culture ancien. Mais de nombreuses denrées restent auto-consommées, les Mahorais ont plusieurs métiers, et la désaffection des jeunes pour les métiers agricoles est réelle.

L'enjeu, c'est pourtant de créer une dynamique dans ce secteur vivrier très peu structuré, pour faire émerger plus d'acteurs vivant de leur travail de manière raisonnée. Et ainsi, développer un vrai marché local assurant la sécurité du consommateur et réduisant la dépendance vis-à-vis des importations, pour exporter plus in fine.

Dans ce schéma, la tâche de « chef d'orchestre » incombe désormais grandement à l'Europe. En 2014, Mayotte est en effet devenue une « région ultrapériphérique » de l'UE, une « RUP » . Et la même année, la fameuse « PAC », bien connue des Européens mais aussi des Africains, débarquait sur l'île.

Ici, la Politique agricole commune, ce sont d'abord les fonds de soutien à la production, le « 1er pilier » (Posei). Un versement annuel en fonction de la taille des parcelles. La Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Mayotte (Daaf) explique s'être appuyée dessus pour insérer des Mahorais dans la Mutualité sociale agricole (MSA).

« On se donne pour objectif d'arriver à 2 000 personnes qui déclarent leur surface, s'enregistrent au centre de formalité des entreprises et obtiennent la MSA », relate le numéro deux de la Daaf, Bertrand Wybrecht. Mais d'expliquer qu'un « gros couac » survenu l'an passé dans toute la France retarde lourdement les versements actuellement, jetant la suspicion parmi les agriculteurs mahorais.

L'arrivée des fonds européens a pris un tel retard qu'un mouvement social a éclaté récemment sur l'île. « Les structures sont encore fragiles, elles ne peuvent pas toujours se permettre d'attendre les fonds du 1er pilier six mois de trop », explique-t-on du côté du lycée agricole de Coconi, dans le cœur agricole de Mayotte.

Marché aux fruits et légumes au niveau de Dembéni et Tsararano, à Mayotte. RFI/Igor Gauquelin

Le deuxième pilier de la PAC, c'est tout aussi compliqué

Outre les 2 à 3 millions d'euros du 1er pilier - cela pourrait monter à 6 millions à terme, quand tout sera bien sûr rentré dans l'ordre -, la PAC induit aussi le versement de fonds pour la modernisation des infrastructures et des outils de production. C'est le 2e pilier (PDR) : 80 millions d'euros prévus pour les années à venir, dont 60 millions en aides Feader.

« Ici, il n'y a que 200 exploitations comparables à ce que l'on trouve à La Réunion et en Europe. L'idée, c'est de miser sur les coopératives et les exploitations de taille intermédiaire - environ 2 000 actuellement -, pour qu'elles se développent vers une production commerciale, se mettent aux normes et s’insèrent dans des filières », explique le numéro deux de la Daaf.

Difficile cependant de faire entrer Mayotte dans les clous de Bruxelles. Car si l'Europe rembourse la modernisation, elle n'avance pas l'argent. Ce sont les banques qui le font. « L'autofinancement, ce n'est pas forcément le problème : les prêts peuvent aller jusqu'à 90 %. Mais il manque peut-être un dispositif de préfinancement avec des garanties mutuelles, des risques financiers partagés. C'est un dispositif complet à imaginer pour aider Mayotte spécifiquement », considère une cadre du lycée agricole.

L'agriculture mahoraise, un secteur impacté par les migrations

Avant 1975, les Comores étaient françaises, de Moroni à Mayotte en passant par Anjouan. Mais seule Mayotte l'est restée. Aussi, chaque année actuellement, 20 000 Comoriens viennent y tenter leur chance, soit l’équivalent de près d’un dixième de la population de cette petite île très forestière. La densification semble parfois sans fin, sans solution. Elle chamboule tout, y compris l'agriculture. « Ce sont les Anjouanais, les " esclaves ", qui nourrissent Mayotte à 90 % », grince un petit agriculteur.

Actuellement, « le but est de développer le secteur tout en évitant la catastrophe écologique qu'a connu la métropole il y a un demi-siècle. Mais compte tenu les arrivées clandestines, c'est difficile de surveiller l'utilisation des produits phytosanitaires, par exemple », observe-t-on du côté du lycée agricole. Idem pour l'épidémiosurveillance : si des Comoriens amènent leurs bêtes avec eux sur les barques, dur de tout contrôler.

« Lampedusa de l’océan Indien », l'expression est désormais consacrée à Mayotte. D'autant que le surnom historique des lieux, « l’île aux parfums », ne correspond plus vraiment à la réalité tant les cultures d’ylang-ylang et de vanille, les fiertés locales, sont en recul (voir le Programme de développement rural de Mayotte 2014-2020).

A Coconi, l’endroit où l'on transformait autrefois la vanille a d'ailleurs changé de main. Désormais, c'est le syndicaliste Ali Ambody, président de la Coopérative avicole de Mayotte (Comavi), qui fait l'accueil. « La vanille, l’ylang-ylang, c'est en voie de disparition. Cours mondiaux, produits de synthèse... Les agriculteurs mahorais sont vieux ici, ils se sont découragés », explique-t-il.

La nostalgie vis-à-vis du système d'aide précédent

Pour la « coop » des œufs et de la chair de poulet, en revanche, les choses vont « plutôt dans le bon sens », concède M. Ambody. La puissance publique et l'Europe sont là pour l'apport de compétences humaines et le remboursement de projets de modernisation. La capacité du centre de conditionnement pourrait doubler. La Comavi veut aussi une casserie, « pour ne pas gâcher les surplus » et développer d'autres débouchés.

Mais le syndicaliste a des griefs. « On n'a pas de laboratoire d'analyse, se plaint-il notamment. L'un de nos adhérents a été touché par la salmonelle, il a fallu tuer 14 000 poules. Comme on n'a pas vraiment d'abattoir sur l'île, on a fait ça à la Mahoraise. » Comprendre que les bêtes ont été abattues en plein air, comme la totalité des bovins et petits ruminants et la majorité des volailles de Mayotte.

Ce n'est pas tout aux yeux d'Ali Ambody. Dehors, il montre du doigt la forêt mahoraise et ses cocotiers. « La coco, c'est devenu l'or noir du Brésil. Or, ici, il n’y a qu’à se baisser pour la ramasser. Pourquoi l'Europe ne met-elle pas les moyens pour une usine de transformation ? », interroge-t-il, avant de lancer : « Je préférais l'ancien système, quand c'était l'Etat qui gérait les aides. »

Ali Ambody, président de la Comavi, sous les cocottiers mahorais de l'ancien site de transformation de la vanille. RFI/Igor Gauquelin

La nostalgie des préfinancements d'avant la PAC

Beaucoup de Mahorais ont le sentiment que la PAC ne les concerne pas. Un agriculteur évoque les travaux de modernisation qu'il est en train de mener, puis explique qu'il ne demandera même pas les remboursements de l'UE. Officiellement, « c'est trop de paperasse », dit-il. Un autre explique que sa famille est installée « depuis des générations » sur une parcelle. Mais faute de titre de propriété sur ce terrain domanial, il ne peut pas demander l'aide de l'Europe, carrée sur ce point.

Dans cette île africaine et musulmane qu'est Mayotte, pendant longtemps, il n'existait ni cadastre ni titre de propriété. Le foncier représente donc un obstacle au moment de solliciter la PAC. Mais ce qu'Ali Ambody regrette le plus dans l'époque d'avant la PAC, c'est visiblement le fait que l'argent arrivait en amont.

« Dès que le dossier de modernisation était finalisé, on touchait 60 % de la somme, se rappelle le numéro un de la Comavi. Après, le reste arrivait quand les travaux étaient déjà bien engagés. » « Avant 2014, le souci était de préparer Mayotte à l'entrée dans l'UE. Nous avions un dispositif national assez similaire à la PAC. Mais on était moins regardants sur la conditionnalité de ces aides », précise le numéro deux de la Daaf.

Et M. Wybrecht d'ajouter : « Le respect agricole et environnemental, le respect des parcelles cultivées, l'aide aux animaux d'élevage, les conditions de stockage et d'utilisation des produits phytosanitaires, c'est un cadre très européen, ça. Ramené à des exploitations familiales d'un demi-hectare en moyenne, où les exploitants sont souvent illettrés et ont un autre travail à côté, ça pose des problèmes. »

La face cachée de « l'île aux parfums »

Au-delà de la difficulté administrative que représente le montage d'un dossier par les Mahorais - il existe des moyens de se faire aider -, ou des normes agricoles drastiques liées à la PAC, si l'UE ne préfinance pas les projets, c'est aussi parce qu'elle méfie des acteurs susceptibles de détourner les fonds, par exemple en revendant le matériel acquis sur le marché noir à l'étranger après avoir touché l'argent.

« Depuis que la PAC a été mise en place, plus grand-chose ne bouge, en fait, constate un petit agriculteur blanc de l'île, un locataire. Parce que plus personne ne peut voler l'argent, et que c'est le système bancaire qui gère tout via les prêts. » Et de dénoncer une atmosphère globale de « magouilles et compagnie » qui règnerait sur l'île, où « quelques familles » feraient encore la loi, selon lui.

A tout le moins, de mauvaises habitudes ont été prises à Mamoudzou par le passé. En témoignent les problèmes de masse salariale de la fameuse Chambre de l’agriculture, de la pêche et l’aquaculture (Capam) de Mayotte. Ou encore la situation de l’ancien président de cette institution, Dani Salim, inquiété avec deux autres personnes par la justice pour escroquerie, recel de biens, faux et abus de confiance.

Mohamed Boinahery, président de la Coopadem et membre de la Coopac, dans son exploitation. RFI/Igor Gauquelin

L'impérieuse obligation d'adapter les politiques européennes au local

Malgré les complications dues à la période du rodage et au choc culturel, parmi les agriculteurs mahorais, certains disent qu'il faut accepter les nouvelles règles du jeu induites par l'arrivée de la PAC. C'est le cas de Mohamed Boinahery, président de la coopérative des éleveurs de bovins (Coopadem), qui nous reçoit au restaurant à Combani, chez un ami métropolitain installé depuis des lustres.

« L'Europe a peur que l'argent soit détourné. Mais il ne faut pas revenir en arrière pour autant, il faut continuer à avancer. Dans l'ancien système, on formait des assistés. Maintenant, on veut des gens responsables. Il y a des exploitations en voie de développement, quand d'autres ne pourront jamais se responsabiliser et attendront toujours le social », résume cet ancien de la Légion étrangère.

Avant, « personne ne voulait rien améliorer alors qu'on savait que Mayotte serait bientôt un département dans l'UE. Ensuite, contrairement à la Roumanie, il n'y a pas eu de période de conditionnement, de préparation. D'un coup, c'était la PAC », se rappelle-t-il, plaidant lui aussi en faveur d'un système approfondi, adapté au local, pour éviter les blocages.

Les revendications des régions ultrapériphériques

« En sept ans de présence, confie une cadre du lycée de Coconi, j'ai vu beaucoup de choses avancer. La MSA, ça se structure. Il y a aussi le fonds de formation Vivea, le développement du poids des agriculteurs dans l'économie de Mayotte. Les coopératives gagnent en compétences, également. Mais il reste du chemin. Il y a beaucoup de défis, et ils ne sont relevés que petit à petit. »

« La demande augmente en permanence avec la démographie, ajoute cette métropolitaine. Le secteur a toujours un train de retard. » « Le passage de l’ère des subventions à l’ère européenne est très difficile », confirme Anne Perzo-Lafond, rédactrice au Journal de Mayotte, qui rappelle que d'autres « RUP » connaissent des situations similaires, concernant l'agriculture mais pas uniquement.

Elles viennent d'ailleurs d'en faire part à la Commission européenne via un mémorandum. Elles demandent une mise en cohérence des politiques qui les concernent, qui s'empilent, et qui les inquiètent vis-à-vis de la concurrence de leurs voisins, qui n'ont pas toutes ces normes à respecter. Mayotte attend désormais la réponse. L'île aux parfums espère que l'équipe Juncker l'aidera à défricher son chemin vers l'intégration agricole.