Les Suisses approuvent la sortie du nucléaire

Après plusieurs tentatives dans les urnes, les électeurs suisses ont approuvé à plus de 58% la nouvelle stratégie énergétique promue par le gouvernement. Subventions massives dans le renouvelable, baisse de la consommation totale d'énergie et surtout interdiction de construire de nouvelles centrales dans le pays. La fin du nucléaire était dans les tuyaux en Suisse depuis la catastrophe de Fukushima. Les autorités passent maintenant à la vitesse supérieure. Même s’il faudra encore composer avec l'atome quelques temps.

Le « oui » était donné gagnant depuis plusieurs semaines, rapporte notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche. Il faut dire que le texte était porté par le gouvernement et une large coalition de partis, des Verts jusqu'à la droite conservatrice.

« On tourne la page clairement et surtout, ce qui me semble important, c’est qu’on a la feuille de route. On inscrit dans la loi le fait qu’on ne construira plus de nouvelles centrales nucléaires, se réjouit Lisa Mazzone, députée verte au Parlement. Ensuite, il faudra qu’on veille à ce qu’elles soient débranchées assez tôt. Et ça, c’est un autre débat. »

Lente transition

Les Suisses se donnent jusqu'en 2050, soit plus de 30 ans, pour assurer leur consommation énergétique tout en renonçant aux cinq centrales nucléaires qui fournissent actuellement un tiers de l'électricité du pays. Afin d'y parvenir il va falloir sensiblement réduire la consommation.

L'objectif est de diminuer la consommation moyenne par personne de 16 % par rapport à l'an 2000 d'ici 2020 et de 43 % d'ici 2035. Le temps que les centrales nucléaires atteignent l'âge de 50 ans, de 60 ans au plus, pour les mettre hors d'usage. Le temps aussi que les énergies renouvelables hydraulique, solaire, géothermie et biomasse prennent le relais.

La question du coût

Quant au coût, c'est le cœur du débat. Le gouvernement évalue la sortie du nucléaire à moins de 40 euros par an et par ménage, mettant en avant une meilleure efficacité énergétique et les emplois créés par le développement des énergies renouvelables. Pour les opposants, dont le libéral-radical, Benoit Genecand, c'est plus compliqué.

« On ne peut pas faire une transition énergétique sans que ça ne coûte rien à personne, estime-t-il. Ça c’est un leurre. Si on garde l’ambition de ne pas remplacer une grande partie de la production d’électricité par le nucléaire et de substituer à ça des économies d’énergie générale et d’électricité, forcément que ces économies ne seront atteintes que par des prescriptions, des restrictions et une taxation. »

L'Union démocratique du centre, parti hostile à la sortie du nucléaire, évalue pour sa part à près de 3 000 euros par an le coût annuel de la transition pour une famille de quatre personnes. Si la Suisse amorce sa sortie du nucléaire, la bataille des chiffres, elle, ne fait que commencer.