«La jeunesse à nouveau prise pour cible à Manchester», s'attristent les réseaux

Les réseaux sociaux ont été les premiers à réagir à l'attaque de Manchester survenue dans la soirée de lundi et qui a fait au moins 22 victimes et plusieurs dizaines de blessés. De Londres à Toronto en passant par Paris, chefs d'Etat et personnalités du monde de la culture ont présenté leurs condoléances et affiché leur solidarité avec les victimes et leurs familles.

Dans la nuit du 22 eu 23 mai, le réseau social Twitter s’est mis au rythme des annonces concernant l’attaque de Manchester. #Manchester était d’ailleurs le hash tag le plus utilisé sur Twitter au lendemain de l’attentat.

If you are stranded in the area you can also follow #RoomForManchester where hotels and local people of our great city are offering refuge https://t.co/yaRwKMGwzV — Mayor Andy Burnham (@MayorofGM) 23 mai 2017

Plus tôt dans la nuit, les internautes appelaient à accueillir les victimes avec le mot-clé #roomformanchester. C’est par exemple le cas du maire de la ville Andy Burnham. Dans le même temps on a aussi vu sur Twitter des photos de taxis devenus gratuits, pour aider à l’évacuation des victimes.

"Free taxi if needed," this sign says. I've heard so many stories of people reaching out to help. #ManchesterArena #Manchester pic.twitter.com/aZBE7djHQd — Adam McClean (@AdamMcCleanITV) 23 mai 2017

Sur le réseau social des ambassades de plusieurs pays, y compris la France, disent tout mettre en œuvre pour vérifier la nationalité des victimes. Elles ont ouvert des lignes téléphoniques pour leurs ressortissants.

Numéro d'urgence activé par la police de Manchester pour ceux qui sont sans nouvelle de leurs proches : 00441618569400 #ManchesterArena https://t.co/SBiOR6Nyjk — French Embassy UK (@FranceintheUK) 23 mai 2017

Du côté de Facebook, le safety check a été lancé. Cet outil permet aux personnes de se signaler en sécurité auprès de leurs amis. Sur les réseaux sociaux ont observe aussi beaucoup d'appel à la prudence face aux fausses informations, et ce même si de nombreuses photos et vidéos font état de la panique après l'attentat.

La tournée d’Ariana Grande peut-être annulée

C'est à la fin de son concert que s'est produite l'explosion : Ariana Grande a donc été l’une des premières à réagir. Le compte Twitter de la chanteuse est l’un des plus suivis au monde, par plus de 45 millions de personnes. Ariana Grande met en pause sa tournée, et pourrait même l’annuler. Elle se dit « brisée. Du fond de mon coeur je suis désolée, je n'ai pas les mots ». Le message est partagée près de 500 000 fois sur Twitter.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 mai 2017

D'autres chanteuses comme Katy Perry ou Taylor Swift ont aussi apporté le soutien aux victimes. Toujours sur Twitter, le présentateur américain du Late Show, James Corden a publié une vidéo de deux minutes en plateau. Profondément ému par l'attaque, il se dit choqué : « D’autant plus qu’à ce concert il y avait surtout des enfants, des adolescents ».

« Le terrorisme le plus lâche »

Au Royaume Uni, la première ministre Theresa May et le chef de l'opposition James Corbyn ont décidé de suspendre leur campagne. Le maire de Londres Sadiq Khaan a lui déclaré que la capitale britannique se tenait aux côtés de Manchester.

Aux côté de Manchester on trouve aussi Paris, dont la maire Anne Hidalgo annonce sur Twitter en français et en anglais que ses pensées « vont aux victimes, à leurs familles et aux secours qui interviennent sur place ». Même solidarité du côté de Nice, autre ville touchée par le terrorisme : le maire Christian Estrosi a adressé son soutien aux habitants de Manchester.

Mes pensées vont aux blessés, aux familles et proches des victimes. Solidarité avec les habitants de #Manchester #ManchesterArena — Christian Estrosi (@cestrosi) 23 mai 2017

#Paris est cette nuit aux côtés de #Manchester. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux secours qui interviennent sur place. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 23 mai 2017

« C'est avec effroi et consternation que Emmanuel Macron, Président de la République, a appris la nouvelle de l'attentat meurtrier », peut-on lire dans un communiqué de l’Elysée. Le Premier ministre français Edouard Philippe a de son côté condamné le « terrorisme le plus lâche », qui vise « spécifiquement et sciemment » les plus jeunes.

Pour Manuel Valls, c’est bien « la jeunesse qui a été visée à Manchester, comme elle l'avait été à Paris en 2015 ». La jeunesse, le mot revient aussi dans le tweet d'un autre ancien premier ministre, Alain Juppé. « La jeunesse et la liberté à nouveau prises pour cible à Manchester », déplore aussi Nicolas Sarkozy, toujours sur Twitter, à l'unisson de l'ancien président de la République François Hollande, qui s'en prend sur Twitter aux « lâches » qui « ont visé la jeunesse »

Tout mon soutien aux victimes de cet effroyable attentat et au peuple britannique.Ces lâches ont visé la jeunesse, symbole de notre liberté. — François Hollande (@fhollande) 23 mai 2017

De l'autre côté de l'Atlantique, « Les Canadiens ont appris avec horreur l'attentat survenu à Manchester. Que vos pensées accompagnent les victimes et leurs familles », lancent le premier ministre canadien Justin Trudeau à ses compatriotes sur Tweeter. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, s’est dit profondément touché par cette attaque. Il annonce dans un tweet un renforcement des patrouilles de police et des mesures de sécurité dans l’Etat de la plus grande ville des Etats-Unis.

I am heartbroken by the horrific explosion in Manchester. As a precaution, state law enforcement will step up security and patrols. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 23 mai 2017

