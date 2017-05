Attentat-suicide de Manchester: les messages de solidarité pleuvent

Les chefs d'Etat et de gouvernement ont vivement réagi à l'attentat suicide de Manchester de ce lundi soir 22 mai, qui a fait au moins 22 morts et une soixantaine de blessés. Au Royaume-Uni, la Première ministre conservatrice Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont décidé de suspendre leur campagne en vue des prochaines élections législatives du 8 juin.

Theresa May n'a pas tardé à réagir et a condamné, dans un communiqué, « une attaque terroriste effroyable », précisant que les autorités travaillaient sur « tous les détails » de l'attaque. Le gouvernement devait se réunir dans la matinée, ce mardi 23 mai 2017. Le maire de Manchester, Andy Burnham, a également fait part dans un tweet de son admiration pour les services d'urgence en ajoutant que ses pensées allaient « aux familles qui ont perdu un être cher ».

Ce mardi 23 mai, la Première ministre conservatrice Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont décidé de suspendre leur campagne en vue des prochaines élections législatives du 8 juin, après l'attentat de Manchester.

La chanteuse Ariana Grande a, elle aussi, réagi quelques heures après l'explosion. Elle est indemne mais se dit « brisée ». « Du fin fond de mon cœur, je suis tellement désolée. Je n'ai pas de mots », a-t-elle tweeté.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 mai 2017

Réactions en cascade

Le président français Emmanuel Macron a fait part de son « effroi » et de sa « consternation ». Du côté du gouvernement français, le Premier ministre, Edouard Philippe, fustige « le terrorisme le plus lâche » qui a « sciemment » visé des jeunes, alors que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a exprimé sa « solidarité avec le peuple britannique. Mes premières pensées vont aux victimes et familles endeuillées », a-t-il encore indiqué. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a lui « condamné avec grande fermeté cet acte odieux » et présenté ses condoléances aux familles des victimes.

Pour Angela Merkel, « il est inconcevable qu'on puisse exploiter un concert pop joyeux pour tuer ou infliger des blessures graves à autant de gens ». Cette attaque terroriste ne fera que renforcer « notre détermination à combattre, avec nos amis britanniques, ceux qui planifient et exécutent de tels actes inhumains », a ajouté la chancelière allemande.

« C'est avec une grande tristesse et un choc profond que j'ai appris la brutale attaque qui a frappé Manchester, a réagi le président de la Commission européenne Jean Claude Juncker. J'ai le cœur brisé à la pensée qu'une fois de plus le terrorisme a cherché à instiller la peur là où il aurait dû y avoir de la joie, de semer la division là où des jeunes gens et leurs familles devraient se réunir dans la joie. [...] Aujourd'hui, nous pleurons avec vous. Demain, nous travaillerons, côte à côte, pour combattre ceux qui tentent de détruire notre mode de vie. Ils sous-estiment notre résilience et la vôtre ». De son côté, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a affirmé que son cœur était « à Manchester cette nuit ».

« Losers »

« Notre solidarité avec le peuple du Royaume-Uni est totale. Tellement de jeunes gens magnifiques, vivants et aimant la vie, assassinés par des losers malfaisants, a déclaré Donald Trump, très sombre et ferme, en marge de sa visite à Bethléem. Je ne les appellerai pas des monstres car ils aimeraient trop ce mot. A partir de maintenant, je les appellerai des losers parce que c'est ce qu'ils sont ».

Le Premier ministre canadien a également réagi. « Les Canadiens ont appris avec horreur l'attentat survenu à Manchester ce soir. Que vos pensées accompagnent les victimes et leur famille », a écrit Justin Trudeau sur Twitter, quand son homologue belge Charles Michel a exprimé le « soutien des Belges au Royaume-Uni ».

All my thoughts go out to the victims in #Manchester and I express belgian support for #UK — Charles Michel (@CharlesMichel) 23 mai 2017

Le chef de l'Etat russe Vladimir Poutine « a exprimé ses sincères condoléances » à la Première ministre britannique Theresa May et a « fermement condamné ce crime cynique et inhumain », selon le communiqué du Kremlin. Le président Poutine a souligné être « prêt à développer la coopération antiterroriste avec [ses] partenaires britanniques au niveau bilatéral tout comme dans le cadre des efforts internationaux ».

Londres et Paris émus

Il y a aussi des maires de grandes villes qui ont réagi. « Londres est aux côtés de Manchester, nos pensées vont aux morts et aux blessés », a tweeté le maire de la capitale britannique, Sadiq Khan, alors que la maire de la capitale française, Anne Hidalgo, avait tweeté elle aussi, très vite après l'attentat, « Paris est cette nuit aux côtés de Manchester ».