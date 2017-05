Etats-Unis-Vatican: Donald Trump rencontre le pape François

L'avion présidentiel Air Force One s'est posé le 23 mai après 18 h à l'aéroport de Fiumicino à Rome, où d'importantes mesures de sécurité avaient été mises en place. Le président américain rencontre au Vatican le pape François ce mercredi 24 mai au matin. Les sujets de dissension entre les deux hommes semblent nombreux : obstacles à l'immigration, libéralisme économique, ventes d'armes, peine de mort... Les deux hommes pourraient néanmoins se focaliser aussi sur leurs points communs, comme la lutte intransigeante contre l'avortement.

Après cette rencontre, le couple présidentiel américain a le privilège d'une visite privée de la chapelle Sixtine et de la célèbre basilique Saint-Pierre, chef-d'oeuvre de Michel-Ange et du Bernin. Donald Trump rencontre ensuite le président et le chef du gouvernement italien au palais du Quirinal, alors que son épouse Melania rend visite à des enfants malades à l'hôpital Bambino Gesù et que sa fille et conseillère Ivanka se rend auprès de la communauté catholique de Sant'Egidio, dans le centre de Rome, pour évoquer la lutte contre le trafic de migrants.

Il s'agit de la troisième étape d'un voyage qui a déjà conduit Donald Trump en Arabie saoudite ainsi qu'en Israël et dans les Territoires palestiniens et qui doit se poursuivre à Bruxelles pour un sommet de l'Otan et en Sicile où il assistera au G7 de Taormina.

(avec AFP)