Modi en Russie: Moscou et New Delhi, un partenariat qui dure et se développe

Avec notre correspondante à Moscou, Muriel Pomponne

Depuis l'indépendance de l'Inde en 1947, les deux pays ont toujours entretenu de bonnes relations. Pendant la guerre froide, l'Inde, leader des pays non alignés, se tournait volontiers vers l'Union soviétique. Aujourd'hui les relations diplomatiques restent bonnes.

Les deux pays sont membres des Brics. L'Inde doit rejoindre cette année l'Organisation de coopération de Shanghai, qui comprend la Chine, la Russie et des pays d'Asie centrale, et des pourparlers sont en cours pour un accord de libre-échange entre l'Inde et l'Union économique eurasiatique.

Les échanges commerciaux entre l'Inde et la Russie se développent. D'un peu moins de 8 milliards de dollars en 2015, l'objectif est d'atteindre 30 milliards de dollars en 2025. L'Inde exporte de la production agricole, des produits pharmaceutiques et chimiques et des biens d'équipements. La Russie exporte des pierres et des minerais précieux et semi précieux, des hydrocarbures, du nucléaire civil.

La coopération se développe également dans le domaine de la défense, avec notamment des projets communs dans l'aéronautique et les systèmes de défense. Toutefois, la Russie ne fait pas partie ni des principaux pays fournisseurs, ni des principaux clients de l'Inde.

► RFI Savoirs: L’Inde et la Russie