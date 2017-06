A la Une: «Européanisation des Balkans» ou «balkanisation de l'Europe»?

Dérives autoritaires et populistes, montée des tensions régionales, impéritie des politiques de l'UE, hypocrisies des dirigeants locaux et des représentants européens sur les perspectives d'intégration~: le diplomate autrichien Wolfgang Petritsch, ancien Haut représentant international en Bosnie-Herzégovine et ancien ambassadeur de l'UE au Kosovo, tire un bilan sans langue de bois.

Wolfgang Petritsch : «~européanisation des Balkans~» ou «~balkanisation de l'Europe ?~»

Les Balkans après le Brexit

Élu le 2 avril dernier avec 54,9% des suffrages exprimés, le nouveau Président serbe Aleksandar Vučić a prêté serment ce mercredi midi à Belgrade après avoir démissionné mardi soir de ses fonctions de Premier ministre. Dans les rues de Belgrade, des milliers de personnes ont manifesté «~contre la dictature qui vient~».

Serbie : Vučić prête serment, des milliers d'opposants dans la rue Serbie : Aleksandar Vučić ou l'ivresse du pouvoir absolu

Ils s'en vont. À cause des mauvaises conditions de travail, de la corruption, du népotisme et surtout des très faibles salaires. Les personnels soignants quittent la Serbie pour l'Arabie saoudite ou le Qatar, mais surtout pour l'Allemagne. C'est presque toujours un exode sans retour. Conséquence obligée~: la pénurie de soignants menace la survie du système de santé serbe.

Serbie : départ sans retour des professions médicales vers l'Allemagne

Commandant tchétnik, Nikola Kalabić aurait négocié un accord de collaboration avec les occupants nazis, en novembre 1943. La requête de réhabilitation avait été introduite par sa petite-fille en 2012. Selon elle, ce n'était pas un criminel de guerre et il serait mort pour des raisons «~politiques, nationales et avant tout idéologiques». Cette réhabilitation scandalise les organisations antifascistes de Serbie.

Seconde Guerre mondiale : la Serbie réhabilite le tchetnik Kalabić-Seconde Guerre mondiale en Serbie : réhabilitations judiciaires et révisionnisme historique

C'est une petite commune reculée de l'est de la Serbie, près de la frontière bulgare. À Bosilegrad, la mairie et les habitants souhaitent accueillir davantage de réfugiés. Par devoir d'humanité, mais aussi dans l'espoir que leur présence puisse redynamiser l'économie locale.

Serbie : à Bosilegrad, «les réfugiés sont plus que bienvenus»

Réfugiés : sur la «route des Balkans», pris au piège des frontières fermées

Que faisait «~l'honorable correspondant~» des services serbes dans le Parlement de Macédoine en proie à l'émeute, le soir du 27 avril ? Pourquoi le journaliste et député serbe Miroslav Lazanski a-t-il rencontré l'ancien Premier ministre Gruevski? Les journalistes de Krik, Nova TV et de l'OCCRP ont eu accès à l'enquête des services macédoniens, qui révèle l'implication de Belgrade dans les événements qui secouent la Macédoine depuis des mois.

Macédoine : le trouble jeu de Belgrade et de Moscou en faveur de Nikola Gruevski

Zoran Zaev a présenté son nouveau gouvernement. Indépendance de la justice, réforme de l'État et de l'économie, relance de l'intégration euro-atlantique, etc : les tâches qui attendent la nouvelle majorité sont immenses. Tour d'horizon avec Nano Ružin, ancien ambassadeur de Macédoine auprès de l’OTAN et recteur de l’université FON de Skopje.

Macédoine : le nouveau gouvernement pourra-t-il vraiment tourner la page de l'ère Gruevski ?

Macédoine : le gouvernement de Zoran Zaev est enfin investi

Macédoine : la fin de dix années de pouvoir sans partage du VMRO-DPMNE

Quel avenir pour les petites îles de l'Adriatique ? Comment imaginer un véritable développement durable, en sortant de l'ornière du «~tout-tourisme~» ? Les 5 et 6 mai, se tenait une rencontre sur l'île de Zlarin, au large de Šibenik, avec le réseau Small Islands Organisation (SMILO). Les explications de Sylvain Petit, qui travaille à Split dans le cadre du Plan d’Action pour la Méditerranée des Nations Unies pour l’Environnement (CAR/PAP).

Croatie : les petites îles de l'Adriatique veulent écrire elles-mêmes leur avenir

Plus de 20~000 personnes ont défilé jeudi soir dans les rues de Zagreb, pour dénoncer l'ingérence de l'Eglise, des cercles conservateurs et du HDZ au pouvoir dans l'éducation, et réclamer une réforme basée sur une véritable expertise. Les manifestants exigent aussi la démission du ministre de l'Education, Pavo Barišić, accusé de plagiat.

Croatie : Zagreb dans la rue pour l'éducation, contre l'obscurantisme

Croatie : la réforme des programmes scolaires aux bons soins de l’extrême droite

Rien ne change pour les personnes LGBT de Bosnie-Herzégovine : les cas recensés de violence sont toujours plus nombreux, que ce soit dans le cadre familial, à l'école ou au travail. Les lois existent mais elles ne sont pas appliquées, et les fonctionnaires demeurent étrangement complaisants à l'égard des violences homophobes et transphobes.

Bosnie-Herzégovine : toujours plus de violences homophobes, dans l'impunité

LGBT : les homos et les trans des Balkans se font entendre

«~C'est la plus sale des campagnes électorales~»... Les Serbes du Kosovo partent divisés pour les élections anticipées du 11 juin, mais pressions, chantages et licenciements menacent ceux qui tentent de s'opposer à la Liste Srpska, soutenue par Belgrade. Six listes et 99 candidats briguent les dix sièges réservés aux Serbes au sein du Parlement du Kosovo.

Serbes du Kosovo : une campagne violente et sale pour les élections du 11 juin

Elections au Kosovo : vers un «~gouvernement des commandants~» ?

Manque de musiciens, manque d'instruments et surtout manque d'une salle de concert digne de ce nom... Les conditions de travail de l'Orchestre philharmonique du Kosovo sont loin d'être idéales. Pourtant, il parvient à interpréter les plus grandes oeuvres du répertoire classique, pour un public enthousiaste. Reportage.

Orchestre sans salle fixe : les aventures de la Philharmonie du Kosovo