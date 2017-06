Royaume-Uni: la classe politique française condamne l'attentat de Londres

La présidence française a indiqué dans un communiqué que « des concitoyens français figurent parmi les victimes. La France met tout en oeuvre pour leur porter assistance ». Quatre Français ont en effet été hospitalisés à la suite de blessures survenues lors de l'attentat. Les mesures de sécurité ont été « renforcées » pour permettre aux Français de Londres de voter ce dimanche pour le premier tour des élections législatives. L'attentat qui a frappé Londres dans la nuit de samedi à dimanche est une « nouvelle attaque abominable et lâche contre nos sociétés », a encore condamné la présidence.

Le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré dans un communiqué qu'il exprimait « son émotion face aux lâches attaques qui ont frappé Londres en son coeur. Il adresse ses pensées aux victimes, à leurs proches, et exprime la solidarité indéfectible du gouvernement français à l'égard du peuple britannique. La mobilisation de la France dans la lutte contre le terrorisme est totale. Le Royaume-Uni sait pouvoir compter sur notre pleine coopération ».

Nombreuses réactions

Du côté de LR, Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes a déclaré « La récurrence de ces tragédies et le profil des terroristes soulèvent des questions sur la nature et l'ampleur de la menace terroriste en Europe, mais surtout sur la façon d'y répondre. Alors que de nombreux obstacles entravent encore les initiatives antiterroristes et tout particulièrement en matière de renseignement et d'information, l'urgence est de renforcer la coordination à l'échelle de l'Europe ». François Baroin, le chef de file de LR pour les législatives s'est exprimé via Twitter : « Toutes nos pensées vont vers les victimes et leurs familles éprouvées des nouvelles attaques londoniennes. Détermination absolue à lutter ensemble contre le terrorisme »

A gauche, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS déclare lui aussi sur Twitter « Solidarité avec Londres et la Grande-Bretagne. Plus que jamais renforçons la coopération antiterroriste européenne ». Le Parti communiste français s'est également exprimé dans un communiqué. « Une double attaque a fait hier 6 morts et plus de 30 blessés à Londres. Hier Kaboul, Bagdad et Manchester, en quelques jours les carnages se multiplient et rendent plus urgentes que jamais les investigations pour démanteler les filières meurtrières et neutraliser leurs soutiens. (...) Nous ne devons renoncer ni à l'exigence de paix, ni à la grande fraternité humaine ».

Enfin Marine Le Pen, présidente du Front national déclare là encore sur Twitter « Combien d'attentats avant de considérer le fondamentalisme islamiste comme un totalitarisme barbare et l'éradiquer de nos pays ? »