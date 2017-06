Attentat de Londres: la police révèle l'identité de deux assaillants

La police britannique a révélé ce lundi 5 juin l'identité de deux des trois auteurs de l'attentat : Khuram Shazad Butt, 27 ans, un Britannique né au Pakistan connu des services de police, et Rachid Redouane, 30 ans, qui se présentait comme un binational marocain et libyen.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Les enquêteurs britanniques ont révélé l'identité de deux des trois assaillants. Khuram Butt était un Britannique de 27 ans, né au Pakistan, connu des services de police bien que Scotland Yard précise qu'aucune information ne laissait penser qu'il préparait une attaque.

Rachid Redouane, 30 ans, était inconnu des services britanniques et se présentait comme étant de nationalité marocaine et libyenne. Des sources policières à Dublin ont révélé qu'il portait sur lui samedi soir une carte d'identité irlandaise et qu'il avait résidé à Dublin entre 2014 et 2016.

Enfin, Scotland Yard dit poursuivre ses investigations pour établir l'identité du troisième terroriste. La police refuse par ailleurs de faire le moindre commentaire face aux témoignages de plus en plus nombreux sur les vues extrémistes affichées par l'un des terroristes et sur le fait qu'il avait été signalé à plusieurs reprises aux autorités.

Et tandis que Theresa May est critiquée pour avoir réduit de 22% le budget de la police quand elle était ministre de l'Intérieur, le laxisme des services de renseignement est aussi mis en cause. L'unité nationale qui avait suivi l'attentat de samedi soir n'aura pas résisté à la pression électorale à trois jours des législatives anticipées.