Incendie à Londres: Theresa May annonce l’ouverture d’une enquête publique

La police annonce désormais au moins 17 morts après l'incendie qui a ravagé une tour de logements sociaux à Londres dans la nuit du 13 au 14 juin. Les riverains et rescapés sont partagés entre chagrin et colère alors que des mises en garde vis-à-vis de la sécurité ont été ignorées. Theresa May a annoncé l'ouverture d'une enquête publique.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Alors que la tour calcinée reste en partie inaccessible aux pompiers, les autorités ont annoncé qu'il faudra des jours, voire des semaines, avant d'obtenir un bilan définitif de l'incendie qui a ravagé cet immeuble du quartier de Kensington. Six personnes ont été identifiées, mais le feu a été si violent qu'il ne sera peut-être pas possible d'identifier toutes les victimes, prévient la police.

Ces informations ont décuplé la colère et le désarroi des familles qui tentent désespérément de retrouver leurs proches et se plaignent de ne pas recevoir plus d'aide de la part des services hospitaliers et de la police.

Les résidents de la tour Grenfell s'en prennent également aux autorités locales qui ont été négligentes, et au gouvernement, accusé de n'avoir pas suivi les recommandations d'un rapport sur la sécurité incendie à la suite d'un drame similaire en 2009. Or le ministre du Logement, conservateur, qui a classé le dossier, vient d'être nommé directeur de cabinet de Theresa May et ces révélations mettent à nouveau en difficulté la dirigeante.

Après une brève visite privée sur place, la Première ministre a annoncé une enquête publique pour faire la lumière sur la tragédie. Mais lors d'un point presse tendu aux abords de l'immeuble incendié, le maire travailliste de la capitale, Sadiq Khan a appelé à une enquête rapide et un rapport intérimaire dès cet été.