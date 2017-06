A la Une: Kosovo, l’échec des commandants et le spectre de nouvelles élections

Les résultats définitifs des élections législatives du 11 juin au Kosovo confirment que la « coalition des commandants » arrive en première position, devant le mouvement Vetëvendosje. Mais avec 39 sièges au Parlement sur 120, l’union PDK-AAK-NISMA ne peut pas prétendre à gouverner, même avec le soutien des minorités. Quels sont les scénarios envisageables ?

Kosovo : l’échec des commandants et le spectre de nouvelles élections

Élections au Kosovo : la contre-performance des anciens commandants

Depuis sa large élection à la présidence de l’État, en Serbie, Aleksandar Vučić semble plus que jamais intouchable, d’autant que l’opposition démocratique serbe peine à définir une ligne stratégique claire et qu’elle n’hésite pas à s’afficher aux côtés des nationalistes. L’analyse sans concession de Bilten.

Serbie : face au Président Vučić, la grande misère de l’opposition

Serbie : Aleksandar Vučić ou l’ivresse du pouvoir absolu

Le gouvernement madéconien de Zoran Zaev a débuté son mandat sur les chapeaux de roues sur le plan diplomatique, comme pour rattraper le temps perdu par le régime du VMRO-DPMNE de Nikola Gruevski. Alors que le Bruxelles a envoyé un premier signe de soutien à la Macédoine, Athènes a reçu en visite officielle le ministre des Affaires étrangères, Nikola Dimitrov.

Macédoine : vers un réchauffement diplomatique avec la Grèce ?

Macédoine : la fin de dix années de pouvoir sans partage du VMRO-DPMNE

Macédoine vs Grèce : l’interminable conflit du nom

La Bosnie-Herzégovine est aussi divisée sur les questions géopolitiques : Bosniaques et Croates sont plutôt favorables à un rapprochement avec l’Union européenne tandis que les Serbes préfèrent de loin la Russie. Comment convaincre la population que l’intégration européenne est le meilleur choix pour le pays ? Voilà la lourde tâche des élites, presque unanimement europhiles.

La Bosnie-Herzégovine louche à la fois vers l’UE et la Russie

Comme tous les lundis matin, la file est longue devant le consulat slovène de Banja Luka. Jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, tous attendent d’obtenir le permis qui leur permettra de quitter la Bosnie-Herzégovine. Les 300 heures mensuelles, les salaires versés avec des mois de retard, l’absence de protection sociale, ils s’en moquent : ce qu’ils veulent, c’est travailler. Reportage.

La Slovénie est loin d’être cet eldorado dont rêvent les Bosniens

Le Parti social-démocrate (PSD) a remporté les élections législatives de décembre 2016 avec comme principale promesse électorale d’augmenter les salaires et les retraites. Sept mois plus tard, la nouvelle « Loi de la salarisation unitaire » pour la fonction publique a été adoptée au Parlement sans véritable consultation des syndicats et pour un bénéfice économique douteux.

Roumanie : augmenter les salaires, la belle promesse électorale qui risque de se transformer en boulet

En Roumanie, hier soir, au terme d’une réunion qui a duré cinq heures, le chef du Parti social-démocrate, Liviu Dragnea, a décidé de retirer le soutien de son parti au gouvernement qu’il a lui-même composé en janvier 2017. Mais le Premier ministre Sorin Grindeanu s’oppose à son patron et refuse de démissionner. Une crise gouvernementale qui est avant tout une crise interne au PSD.

Roumanie : le PSD veut faire tomber « son » gouvernement

Les chaînes Antena 1, România TV et Realitatea TV ont au moins un point commun : elles ont toutes les trois été sanctionnées récemment par le Conseil national de l’audiovisuel. En cause, la désinformation et même la propagande qui inondent leurs antennes. Elles ont aussi à leur tête des patrons qui accumulent les condamnations pour corruption.

« Télés poubelles » en Roumanie : il est temps de régler la mire

Dans la plupart des pays des Balkans occidentaux, le chômage des moins de 25 ans flirte ou dépasse les 50 %. Bien souvent, la seule solution pour s’en sortir, c’est de partir à l’étranger. Alors, comment combattre cette tragédie ?

Pour les jeunes des Balkans, la priorité n° 1 c’est l’emploi

Avec son nouveau long-métrage, Bojan Vuletić a fait rire (jaune) le public du dernier Festival de Cannes. Requiem pour Madame J. conte l’histoire d’une quinquagénaire laissée pour compte de la transition et qui n’arrive pas à mourir... Une tragicomédie kafkaïenne qui en dit long sur l’état de la Serbie contemporaine. Interview.

Serbie : « Requiem pour Madame J. », la tragicomédie qui a ému la Croisette

À l’occasion du 80e anniversaire du début de la Guerre civile espagnole, une nouvelle fresque a été inaugurée le 2 juin dernier à Belgrade. Celle-ci rend hommage aux étudiants yougoslaves qui s’étaient portés volontaires pour rejoindre les Brigades internationales.

Serbie : à Belgrade, une nouvelle fresque pour célébrer les Brigades internationales

La ville serbe de Novi Sad sera capitale européenne de la culture en 2021. Mais il ne s’agit sûrement pas d’une bonne nouvelle, surtout pour les artistes et les artisans du « Quartier chinois ». Cette ancienne friche industrielle doit se transformer au pas de charge en « quartier créatif » et les habitants n’ont pas voix au chapitre.

Serbie : Novi Sad Capitale européenne de la culture 2021, le « Quartier chinois » en danger

La série de documentaires « Dormeurs de béton » (Betonski spavači), présentée au festival Plan B de Belgrade, raconte l’histoire les chefs-d’œuvre de l’architecture moderniste yougoslave bâtis sur la côte Adriatique. Pour que les autorités de Zagreb prennent un jour conscience de la richesse de ce patrimoine aujourd’hui à l’abandon.

« Dormeurs de béton » : une série documentaire pour faire renaître l’architecture socialiste de l’Adriatique

La Macédoine joue sa dernière carte. Après deux visites en 2014 et 2016, les équipes de l’Unesco laissent une dernière chance aux autorités de Skopje pour prendre des mesures afin de protéger le lac d’Ohrid des projets qui le menacent. Dans le cas contraire, celui-ci pourrait être retiré de la liste du Patrimoine mondial en 2019.

Environnement : l’Unesco donne deux ans à la Macédoine pour sauver le lac d’Ohrid

Un scientifique macédonien a réussi à photographier un bébé lynx des Balkans. Une excellente nouvelle pour la mission de protection de cette sous-espèce classée en danger critique d’extinction.

Un bébé lynx des Balkans a été découvert en Macédoine

Bakary Nimaga est l’un des joueurs vedettes de la Superliga albanaise. Voilà près de quatre ans que le jeune malien de 22 ans anime le jeu offensif des « loups des neiges » du KF Skënderbeu Korçë. Ce francophone souriant et ambitieux nous parle de son vécu dans le « petit Paris d’Albanie ».

Football en Albanie : au KF Skënderbeu de Korçë, un « loup des neiges » venu du Mali

Samedi 10 juin s'est tenue la Gay Pride de Sofia, qui s'est déroulée encore une fois dans un lourd climat d’homophobie. Des groupes d’extrême-droite ont promis de « nettoyer les rues », alors que la mairie a comme chaque année autorisé une contre-manifestation. Les autorités vont-elles enfin avoir le courage de « soutenir la diversité et la tolérance » ?

Bulgarie : la Gay Pride dans les rues de Sofia pour la « diversité et la tolérance »

À Zagreb, la petite troupe extravertie et flamboyante ne passe pas inaperçue. Sur scène, ils sont quatre, âgés de 18 à 24 ans, et deux en coulisses. Entre eux, ils se disent elles. Les House of Flamingos font sortir les drag-queens de la clandestinité et se battent pour une meilleure reconnaissance des LGBT. Avec un certain succès.

Croatie : House of Flamingos, les drag queens qui font avancer la cause LGBT