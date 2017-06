Ana Brnabic nommée 1ère ministre en Serbie: le coup politique du président Vucic

Deux semaines seulement après sa prestation de serment, l'ancien Premier ministre et actuel président Aleksandar Vucic a choisit Ana Brnabic pour lui succéder. Ce choix salué par la presse internationale et les organisations de la minorité LGBT est cependant critiqué par une bonne partie de l'opposition serbe.

Certains analystes y voit une manoeuvre du chef de l'Etat. En nommant une femme, sans étiquette politique et lesbienne de surcroît, Aleksandar Vucic veut donner l'image d'une Serbie tolérante et ouverte. Cela lui permettra de garder son emprise autoritaire et de continuer à s'occuper à la fois de la politique intérieure et étrangère du pays. La Première ministre sera quant à elle chargée des réformes économiques.

Ana Brnabic, 41 ans est une novice en politique. Elle a intégré le gouvernement il y a à peine un an. Formée aux Etats Unis et en Angleterre, où elle achève respectivement un cursus en administration des affaires et un MBA en marketing à l'université de Hull en Grande-Bretagne, la nouvelle cheffe du gouvernement est parfaitement russophone et anglophone. Depuis son retour en 2002 en Serbie elle a travaillé entre autres pour des programmes de développement agricole financé par l'UE et l'agence américaine USAid.