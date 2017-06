Attaque de Finsbury Park: les musulmans londoniens plongés dans l’inquiétude

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

L’auteur de l’attaque à la camionnette contre des fidèles musulmans a désormais un nom. L’homme, âgé de 47 ans, s’appelle Darren Osborne. Il est originaire de Cardiff, au Pays de Galles. La police a précisé qu'il était détenu « pour avoir commis, préparé ou incité à un acte de terrorisme, y compris le meurtre et la tentative de meurtre ».

Cette attaque terroriste est la quatrième qui frappe le Royaume-Uni en l’espace de trois. La communauté musulmane, clairement ciblée cette fois, est en état de choc. « L'islamophobie est alimentée par les attentats récents, et les actes contre nous sont des actes de représailles. Je trouve que c'est très injuste et je ne suis pas rassurée », confie une jeune fille.

L'inquiétude est d'autant plus palpable au sein des musulmans de Finsbury Park que les crimes haineux à leur encontre se multiplient ces dernières semaines. « Ils ne veulent pas carrément des musulmans et des immigrés qui sont venus ici. Il y a beaucoup d'attaques, mais on ne le dit pas : des femmes voilées sont attaquées et les hommes musulmans aussi », rapporte une autre.

Malgré tout cette communauté se dit déterminée à faire front. « L'extrémisme se nourrit de l'extrémisme. Et nous devons mettre fin à ce cercle vicieux, affirme Yousif al-Khoei qui dirige un centre islamique œuvrant au rapprochement interreligieux. Musulmans, juifs, chrétiens et les autres leaders, nous devons nous donner la main et rester unis. Nous sommes Londoniens et nous n'acceptons pas ça, quelle que soit notre religion. » Un message d'apaisement renforcé par les nombreux appels à la tolérance contre la division des différents leaders politiques britanniques.