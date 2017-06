Le Conseil européen fait avancer l'Europe de la défense

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens ont acté jeudi plusieurs avancées pour l'Europe de la défense, dont la création d'un fonds européen. Ils ont parallèlement travaillé sur les mesures visant à lutter contre le terrorisme, notamment les contrôles aux frontières extérieures de l'Union, le fichier des passagers aériens et la lutte contre la propagande sur Internet.

« Les conclusions qui ont été adoptées en matière de défense sont à la hauteur des enjeux, il faut en mesurer pleinement le caractère historique », a dit le président français, Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse. La chancelière Angela Merkel s'est félicitée des futures possibilités de coopération entre Etats volontaires. « Du point de vue allemand et français, c'est très

important », a-t-elle dit, en évoquant d'éventuelles actions en Afrique.

La création du fonds pour la défense a été proposée le 7 juin par la Commission européenne, qui envisage d'y consacrer 590 millions d'euros jusqu'en 2020 et au moins 1,5 milliard par an à partir de 2020. Avec les contributions des Etats, le fonds pourrait générer 5,5 milliards d'euros par an d'investissement dans la recherche et développement de capacités à partir de 2020.

« L’objectif principal de ce Conseil, c’est de commencer à définir ou redéfinir cette Europe qui protège et dont nous avons besoin », a énoncé Emmanuel Macron, qui a montré, pour son premier Conseil, sa volonté de participer à l'élan réformateur que connaît l'Union depuis le vote en faveur du Brexit, il y a un an.

Les citoyens européens pourront rester au Royaume-Uni après le Brexit

Lors du dîner jeudi, la Première ministre britannique a présenté ses propositions pour protéger les droits des Européens vivant au Royaume-Uni et des Britanniques vivant dans un des 27 autres pays membres, un sujet prioritaire des négociations sur le Brexit qui ont commencé lundi.

Theresa May a promis de faire en sorte qu'aucun expatrié européen ne soit invité à quitter la Grande-Bretagne lorsque le divorce avec l'UE aura été prononcé. Ceux dont la présence remontera à plus de cinq ans au moment du Brexit se verront proposer un nouveau statut qui leur garantira les mêmes droits que les Britanniques en matière de santé, d'éducation, de prestations sociales et de retraite.

Ceux dont la présence sera inférieure à cinq ans pourront rester le temps nécessaire pour arriver à cette durée. Une période de grâce qui devrait être de deux ans permettra en outre de faire en sorte « que personne ne se retrouve au bord du précipice », a-t-elle poursuivi, ajoutant que la réciprocité pour les expatriés britanniques dans l'UE était « essentielle ».

Appliquer l'accord de Paris sur le climat

Les Européens devraient parallèlement s'engager à appliquer l'accord de Paris sur le climat, rejeté par le président américain Donald Trump, et à soutenir sa mise en oeuvre par les pays signataires.

Ils discuteront également de la relocalisation des deux agences européennes situées au Royaume-Uni : l'Autorité bancaire et l'Agence du médicament.

Pour éviter un pugilat, chacun voulant récupérer une agence, certains espèrent qu'une procédure de désignation proposée par la présidence du Conseil et la Commission sera validée.

Rencontre Macron-groupe de Visegrad

Vendredi, les Européens travailleront sur les migrations, dans le contexte d'une dégradation de la situation en Méditerranée centrale et en Libye et d'un manque d'efficacité des mesures pour garder les frontières, examiner les demandes d'asile et expulser ceux qui ne peuvent prétendre à l'asile.

La protection commerciale sera aussi examinée, la France appelant de ses voeux un renforcement dans ce domaine. « Je souhaite que nous puissions en matière de commerce avoir une Europe tout à fait ouverte au libre-échange (...) mais qui protège lorsque d’autres ne respectent pas certaines règles », a dit Emmanuel Macron.

Paris souhaite en outre renforcer la lutte contre le dumping social dans l'Union, avec un durcissement des règles encadrant le travail détaché, un sujet qui sera au menu de la rencontre d'Emmanuel Macron vendredi matin avec les membres du groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie).

Dans un entretien à huit quotidiens européens diffusé mercredi, il déplore l'attitude de certains Etat d'Europe de l'Est, qui « trahissent » par « une approche cynique de l’Union qui servirait à dépenser les crédits sans respecter les valeurs ». Ces propos ont été accueillis fraîchement par les dirigeants des pays de l'Est.

Le chef de l'Etat a reçu le soutien appuyé d'Angela Merkel. « Je pense qu'il était important qu'Emmanuel Macron le répète. L'Allemagne et la France sont complètement en accord », a déclaré la chancelière.

