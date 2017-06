Lutte antiterroriste: un «FBI européen» est-il vraiment possible?

Avec notre correspondante à Bruxelles, Laxmi Lota

L'Union européenne est-elle suffisamment efficace dans l'échange d'informations stratégiques sur le terrorisme ? L'idée d'une superstructure du renseignement européen, une sorte de « FBI de l'Union », a été évoquée par plusieurs responsables pour améliorer ce partage de données sensibles.

Pourquoi pas, répond le coordinateur de l'UE pour la lutte contre le terrorisme. Mais les traités actuels ne le permettent pas, précise Gilles de Kerchove :

« En l'état actuel des traités, ce n'est pas possible. On peut effectivement le souhaiter. Un FBI européen, c'est certainement une bonne idée, mais dans une construction fédérale, et donc cela supposerait de modifier les traités, et ça supposerait aussi des contrôles, une responsabilité politique accentuée, etc. »

Ce FBI européen pourrait améliorer le croisement des données et leur analyse. Mais ce ne serait pas non plus la « formule magique à tout », précise Gilles de Kerchove, pour qui les échanges entre Etats sont en augmentation.

« La souveraineté peut jouer. Dans l'espace Schengen, elle joue de moins en moins. Il y a peut-être parfois des mentalités "maison", mais honnêtement, on est en train de progresser significativement », assure le coordinateur.

Gilles de Kerchove rappelle qu'il n'y a également pas de consensus politique entre Etats membres sur cette idée de FBI européen.